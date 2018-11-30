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Ergenekon davasında mütalaa

Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında, savcılık mütalaasını açıkladı- Mütalaada, ''örgütün'' varlığı ispat edilemediği gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında bu suçtan ceza verilmemesi istendi- Aralarında Alparslan Arslan'ın da bulunduğu Danıştay saldırısı dosyası sanığı 4 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan hapis cezası talep edilen mütalaada, 201 sanık için beraat, düşme ve ayırma kararı verilmesi istendi

30 Kasım 2018 Cuma 15:46
Ergenekon davasında mütalaa

İSTANBUL (AA) - Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında mütalaasını açıklayan savcılık, ''örgütün'' varlığı ispat edilemediği gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında terör suçundan ceza verilmemesini talep etti.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Cumhuriyet savcısı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, ''Ergenekon Silahlı Terör Örgütü"nün varlığının kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı belirtilerek, "Bu nedenle varlığı kanıtlanamayan örgütün liderliği, üyeliği ve örgüt adına suç işlenmesinin de söz konusu edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu haliyle iş bu dava kapsamında kovuşturmaya konu edilen, Ergenekon adlı bir terör örgütünün varlığı ispat edilememiştir.'' denildi.

Mütalaada, Danıştay dosyası sanığı Alparslan Arslan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer 2 sanığın da ''örgüt üyeliği'' suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Danıştay saldırısı eylemi haricinde yargılanan 227 sanıktan 26'sının çeşitli suçlardan hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanık Mahmut Güzel hakkında karar verilmesine yer olmadığı, sanık Murat Aplak hakkında da suç duyurusunda bulunulması öngörüldü.

Mütalaada, 199 sanığın ise tüm suçlardan beraatına veya zaman aşımı ve ölüm nedeniyle davaların düşürülmesine karar verilmesi istendi.

Mütalaanın mahkemeye sunulmasının ardından, sanık ve avukatları beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlara mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:46
  1. Ergenekon davasında mütalaa

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