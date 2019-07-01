0553 313 94 23

Ergenekon davasına karar için ara verildi

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasında son savunmalar tamamlandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:48
Ergenekon davasına karar için ara verildi

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasında son savunmalar tamamlandı. Mahkeme, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararını açıklamak üzere duruşmaya saat 14.00’e kadar ara verdi.


Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasına karar için ara verildi. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Alparslan Aslan, Erhan Timuroğlu ile Bedirhan Şinal, tutuksuz sanıklar ve avukatlar hazır bulundu.



“Beni kullanan polislerin kurbanı oldum”


Önceki duruşmada savunmasını yapamayan sanık Bedirhan Şinal esasa ilişkin savunmasını yaptı. Şinal, “Benim çocukluğumu kullanıp, olaylarda kullanan rütbeli polislerin kurbanı oldum. Hangi merci olursa olsun bildiklerimi sorduklarında anlattım. Bildiklerim ve gördüklerim beni yanıltmadı. Benim itiraflarımı gören, kapatılan 13 ACM heyeti ‘frene bas Bedirhan’ diyerek beni durdurmaya çalıştı. Ergenekon kumpasında hakkında müebbet istenen ve 1 gün bile tutuklu kalmayan insanlar var” dedi.


Savunmasını sürdüren sanık Şinal, “Osman Yıldırım, FETÖ’nün ‘Osman’ı mıydı. 20 yıl ceza aldı ve beraat etti. Ben Allah’tan ve milletimin kalbinden beraatimi aldım. Benim gençliğim FETÖ’ye kurban gitti. Ben de aldatıldım, pişmanım. Gerçekleri anlattığım için adaletsizliğe maruz kaldım. Yine mahkum edilmemeyi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.


Sanık Bedirhan Şinal’in savunmasının ardından karar öncesi, sanıklara son sözleri soruldu.


Tutuklu sanık Alparslan Aslan, “Beraatimi talep ediyorum” dedi.


Mahkeme, diğer sanıkların da beraat taleplerinin ardından kararı açıklamak üzere duruşmaya saat 14.00’e kadar ara verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rehin alınan 6 Türk ile ilgili flaş gelişme
    1. Rehin alınan 6 Türk ile ilgili flaş..
    2. Altay Bayındır kimdir nereli ve kaç..
    3. GTO’dan Wolkswagen’e davet
    4. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    5. ŞSM’deki bağlama kursuna yoğun ilgi
    6. MEB'den "ortaöğretime geçiş" ile..
    7. Trabzonspor’un yeni transferi John..
    8. Dalgıçlar daldı! Tonlarca atık çıkarıldı
    9. FETÖ'cülere ağır darbe! Böyle..
    10. Cemal Kaşıkçı yaşıyor mu?..
    11. Sinop’ta Kabotaj Bayramı törenle..
    12. Başkan Seçer: “Ankara tarafına bakan..
    13. İnegöl’de patates hasadı başladı
    14. Güney Kore alarmda! 3’lü görüşmenin..
    15. Kızılayın emektar binası yıktırıldı
    16. Maltepe’de eski eşiyle tartışan şahıs..
    17. Rokanın yararları nelerdir?
    18. KKTC hükümeti: “Düşen S-200”
    19. Özel halk otobüsü ile otomobil..
    20. Trabzonspor'un Obi Mikel transferi..
    21. Tuşba Belediyesinin ’Mavi Bayraklı’..
    22. Parkta çekirdek poşeti içerisinde..
    23. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93...
    24. Kehribar Güneş tutulması ne zaman?..
    25. Serbest piyasada altın fiyatları
    26. Kastamonu’da 142 ünite kan toplandı
    27. Vatandaşlar, hafta sonu İspendere..
    28. Kaymakam Engin şampiyonları..
    29. Pastırmacılarda ‘Gurbetçi’ beklentisi
    30. "KKTC'ye düşen cisim S-200 füzesi..
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor