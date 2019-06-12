0553 313 94 23

"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hesap veriyor

"Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davaya devam ediliyor

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:01
"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hesap veriyor

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davaya devam ediliyor.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz sanıklar Ercan Fırat ile Nihat Topal, taraf avukatları ile bazı müştekiler katıldı.

Duruşmada, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki Ergenekon davasına bakan heyetin başkanı eski hakim Hasan Hüseyin Özese'nin çapraz sorgusuna devam edildi.

Daire Başkanı Haydar Metiner tarafından müşteki avukatlarına, sanık Özese'ye soru sormak üzere söz verildi. Avukatların çeşitli sorularına "Cevap vermek istemiyorum" karşılığını veren Özese, Ergenekon davasının Anayasaya, yasalara, usul hükümlerine göre yapılan bir yargılama olduğunu, bu davada usulsüzlük bulunmadığını iddia etti.

Özese'nin çapraz sorgusu sırasında "Ergenekon" davası eski duruşma savcısı sanık Mehmet Ali Pekgüzel rahatsızlandı. Pekgüzel'in, "Nabzım yükseldi, her an kalp krizi geçirebilirim." sözleri üzerine Daire Başkanı Haydar Metiner, sanığa sağlık görevlilerince müdahale edilmesini istedi.

Bunun üzerine duruşma salonunun karşısında bulunan odaya alınan Pekgüzel'e sağlık görevlileri müdahale etti. Daha sonra Pekgüzel, jandarma ve sağlık görevlilerinin nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

Duruşma, Özese'nin çapraz sorgusuyla sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:01
  1. Ergenekon
  2. Ergenekon kumpas davası
  3. FETÖ
  4. mehmet ali pekgüzel
  5. YARGITAY
  6. Yargıtay 8. Ceza Dairesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süleyman Soylu'dan Temel Karamollaoğlu'nun pasaport iddiasına cevap!
    1. Süleyman Soylu'dan Temel..
    2. Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu..
    3. Tekirdağ’da 67 kilogram uyuşturucu..
    4. Ahlaksız dizilerin oyuncusuna kötü..
    5. AİHM'den skandal karar! FETÖ'cüleri..
    6. Kartepe’nin yeni binasında ilk meclis
    7. Suriyelilere "plaj yasağı" kararına..
    8. Tırla çarpışan tarım aracındaki yaşlı..
    9. Emekli maaşı ve ikramiyeleri son..
    10. Ülkeyi korku sardı: Araplara..
    11. Kavga korkusu pahalıya mal oldu
    12. Sulama kanalında mahsur kalan..
    13. Mehmet Emre Şimşek, milli takıma..
    14. Karkamış Antik Kenti'nde kazılar..
    15. Tarihi müzenin merdivenlerinde..
    16. İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
    17. Motosikletli polisler suçlulara göz..
    18. Elazığ'da şehit askerler için tören
    19. TOKİ Başkanı Bulut’tan birlik mesajı
    20. Küçükçekmece Belediyesinden Mobil..
    21. "Angola'da yatırım fırsatlarının..
    22. Gabon’dan getirilen FETÖ mensuplarının..
    23. Almanya’da korkutan yangın
    24. Oğlunun muradını hasta yatağında gördü
    25. İBB’den öğrencilere su ürünleri..
    26. Japonya Başbakanı İran-ABD gerilimini..
    27. ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ -..
    28. Doğubayazıt’ta doğalgaz çalışmaları..
    29. Kendisi için yapmıştı şimdi...
    30. Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu:9..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı