"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hesap veriyor

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince Yargıtay Konferans Salonunda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz sanık eski hakim Ercan Fırat, avukatlar ile bazı mağdurlar katıldı.

Tutuksuz sanık Nihat Topal'ın istinabe yoluyla ifadesinin alınması ve savunma için süre verilmesi nedeniyle duruşmaya katılmadığı öğrenildi.

Davanın sanıklarından eski hakim Sedat Sami Haşıloğlu ile eski savcı Mehmet Murat Dalkuş'un halen firari oldukları, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Mahkeme Başkanı Haydar Metiner tarafından, dosyaya gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından bazı mağdurların davaya katılma taleplerine ilişkin sanık ve avukatlarına söz verildi. Sanıklar ve avukatları katılma taleplerinin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimalleri gözetilerek söz konusu mağdurların davaya katılma taleplerinin kabulüne hükmetti.

- Sanık savunmalarına geçildi

Duruşmada daha sonra sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi.

Savunma için söz verilen Ergenekon davasına bakan eski hakimlerden tutuksuz sanık Ercan Fırat, suçlamaları reddetti.

Haklarında açılan davanın, "Sanıkları neden yargıladınız" davası olduğunu öne süren Fırat, usule ilişkin itirazlarda bulundu.

Yargılama faaliyetini yerine getirdikleri için suçlandıklarını iddia eden Fırat, yargıç olarak önlerine gelen davaya baktıklarını söyledi.

Fırat, Ergenekon davasında, Anayasayı, kanunları ve yargı içtihatlarını referans aldıklarını, dış faktörlerin ve kamuoyunun baskısı altında kalmadıklarını savundu.

Kanun hükümleri dışında hiçbir yerden emir ve talimat almadıklarını ileri süren Fırat, Ergenekon davasının hukuki bir dava olduğunu iddia etti.

Sanık Fırat, haklarındaki soruşturma ve kovuşturmanın hukuki olmadığını, yargılama faaliyeti yürüttükleri için suçlandıklarını ileri sürerek, şu anda hakim karşısında bulunmalarının hukuk açısından yüz karası bir durum olduğunu savundu. Fırat, yargılama yaparken delilleri değerlendirme takdir ve yetkisinin bizzat yargılamayı yapan heyette bulunduğunu söyledi.

Ergenekon davasında sanıkların tanık dinletme taleplerini yerine getirmemekle de suçlandıklarını belirten Fırat, yaklaşık 5 yıl süren yargılamalar sırasında tanık dinletme isteklerinin büyük oranda karşılandığını, bazı tanık dinletme taleplerinin ise "yargılamayı uzatma amaçlı ve davaya bir katkı sağlamayacağı kanaatine varılarak reddedildiğini" iddia etti.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile ilgili dosyayı Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapılması için Anayasa Mahkemesine göndermemekle de suçlandıklarını hatırlatan sanık Fırat, Başbuğ'un, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "hükümeti yıkmaya teşebbüs" suçlarından yargılandığını, bu suçların görev suçu değil, kişisel suç kapsamında kaldığını ileri sürdü. Sanık eski hakim Fırat, Başbuğ'a isnat edilen bu suçların hangi hallerde görev suçu, hangi hallerde kişisel suç sayılacağının o zamanki mevzuat, yargı içtihatları ile sabit olduğunu iddia etti.

- Durma kararı verilmesini istedi

Ergenekon davasının Yargıtayın bozma kararının ardından halen devam ettiğini hatırlatan Fırat, Ergenekon davasında karar açıklanmadan, kendi yargılamalarının yapılamayacağını, bunun adil yargılamayı teşebbüs suçunu oluşturacağını ileri sürdü.

Sanık Fırat, bu nedenle Ergenekon davası tamamlanana kadar yargılandıkları bu davada durma kararı verilmesini istedi.

"Ergenekon davasının tutuklu sanıklarının tahliye taleplerine yetersiz gerekçelerle ret kararı vererek, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu işledikleri"nin de iddia edildiğini belirten Fırat, gerekçesi olmayan hiçbir kararda imzasının bulunmadığını, verdikleri kararların yasal mevzuat hükümlerine göre uygun ve yeterli olduğunu öne sürdü.

Duruşmanın bir bölümünü, aralarında emekli Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu, eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün ve Sedat Peker'in de bulunduğu Ergenekon davasının bazı sanıkları da müşteki sıfatıyla izledi.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.

- Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Ergenekon davasına bakan 7 eski hakim ve savcı hakkında çeşitli suçlardan 3 ila 600 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istemiyle son soruşturma kararı verilmiş ve karar Yargıtaya gönderilmişti. Bu sanıklarla ilgili FETÖ üyeliği suçundan açılan davalar ise ayrılmıştı.

FETÖ üyeliği suçundan diğer mahkemelerde yargılamaları süren sanıklar bu kez, Ergenekon soruşturma ve yargılama evresindeki eylemleri nedeniyle "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi kötüye kullanma, suç uydurma, resmi belgede sahtecilik, suç delillerini yok etme" suçlarından yargılanıyor.

Daha önce ayrılarak görevsizlik kararı verilen sanık Hasan Hüseyin Özese hakkındaki aynı suçlarla ilgili dosya bu davayla birleştirilmiş, böylece davadaki sanık sayısı 8'e çıkmıştı.







