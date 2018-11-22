"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hesap veriyor

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.



İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince Bölge Adliye Mahkemesi duruşma salonunda yapılan duruşmanın öğleden sonraki bölümünde mağdur müşteki beyanları alındı.

Duruşmaya bazı müştekiler ile Ergenekon davasına bakan sanıklardan tutuksuz yargılanan eski hakim Ercan Fırat katıldı. FETÖ üyeliğinden tutuklu eski hakimler Hüsnü Çalmuk ile Hasan Hüseyin Özese, bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Avukatının olmadığını ve yargılamaya devam edilmemesi gerektiğini söyleyen sanık eski hakim Çalmuk, mahkeme heyetinin hatalar yaptığını ileri sürdü.

Mahkeme Başkanı Haydar Metiner ise avukatın mazeret gönderdiğini bildirerek, Çalmuk'a, "Bizim akla ihtiyacımız yok. Aklını savunmanda kullanırsın." karşılığını verdi.

Duruşmada beyanı alınan Ergenekon davası sanıklarından Mustafa Dönmez, yargılamayı yapanların kendilerine iftira attığını söyledi.

Dönmez, Ergenekon davasında hukuksuz, uydurma delillerle yargılama yapıldığı iddiasında bulundu.

Beyanı alınanlardan Hikmet Çiçek ise yargılamaları yapanların FETÖ üyesi olduğunu, sanıkların casusluk yaptığını, adil yargılamayı etkilediklerini, terör örgütü kurduklarını söyledi.

Ergenekon davası sanıklarından Oktay Yıldırım da 6 yılı aşkın süre terörist sıfatıyla cezaevinde kaldığını, sanıklardan şikayetçi olduğunu bildirdi. Ergenekon davası sanıklarından Mehmet Bedri Gültekin'in de beyanı alındı. Gültekin, sanıklardan şikayetçi oldu.

Duruşmaya yarın da mağdur müşteki beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.