"Ergenekon" davası

İSTANBUL (AA) - Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden davada savcılık mütalaasına karşılık söz alan 50'yi aşkın sanık savunma yaptı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Hacısalihoğlu, bir önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaayı tekrar ettiğini belirtti.

Duruşmada hazır olan sanıklara alfabetik sıraya göre mütalaaya karşı beyanları soruldu.

Tutuklu sanık Alparslan Arslan duruşma salonunda, Bedirhan Şinal ve Erkan Timuroğlu ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden bağlantı bağlanarak beyanda bulundu.

Alparslan Arslan, herhangi bir suç işlemediğini savunurken, "Rahatsızlığım var, yürüyemiyorum, sürekli titriyorum. Titremem aylar önce başladı. Avukatlarımın hepsini azlediyorum." dedi.

- "Bana kıytırıktan değil, adam gibi ceza isteyin"

Söz alan tutuksuz sanıklardan Aydın Yüksek, savcılığın "örgüt olmadığına" yönelik mütalaasına katıldığını söylerken, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ceza istenmesine ise itiraz ettiğini dile getirdi. Yüksek, "Bana kıytırıktan ceza istemeyin, adam gibi ceza isteyin. İnsanın haysiyetiyle oynayan ceza isteyemezsiniz benden. Kanunların ve hukukun gereğini yapın lütfen." diye konuştu.

SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanıklardan Erhan Timuroğlu, "anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan ceza istendiğini hatırlatarak, "Anayasa ile işim yok benim. Nasıl bir şey olduğunu dahi bilmiyorum. Cumhuriyet gazetesine bomba atmakla suçlanıyorum ama o dönem Cumhuriyet yazarlarını okuyan biriydim. Yazarlarıyla yakın görüşlerim vardı. Gazeteyle hiçbir sorunum yoktur. O dönem bir cehalet dönemiydi. Bombalayan ve bombalattıran ben değilim." ifadesini kullandı.

Sanık Timuroğlu, Danıştay saldırısıyla suçlanmasıyla ilgili, "Danıştay ismini cezaevine girdikten sonra duydum. Ergenekon sanıklarının bu işle bir alakaları yok. Yapan ve yaptıranlar bellidir." dedi.

Beyanda bulunan tutuksuz sanıklardan İbrahim Yıldız, savcının mütalaasında, kendilerine kumpas kuran dönemin savcı ve hakimlerine herhangi bir ceza talebinde bulunmadığına dikkati çekerek, mahkemenin bu kişilere yönelik de hüküm kurmasını istedi.

- "Bu iş (el bombalarının bulunması) kumpasın gazoz kapağı"

Davanın tutuksuz sanıklarından Oktay Yıldırım, gazetede yazdığını ve göz önünde bir insan olduğunu belirterek, Ergenekon soruşturmasının başlangıcında Ümraniye'deki bir gecekonduda bulunduğu belirtilen el bombalarıyla ilgili, arama kayıtlarının olmadığını ve tutanakların da birbirleriyle çeliştiğini savundu.

Yıldırım, "İddianamede, 'bombaların ana suçun işlenmesi için araç olduğu' belirtiliyordu. Bombaların sayısı ve numaraları her bir tutanakta değişiyor. Zaten aramalar da hukuka uygun değildi. Bulunduğu belirtilen bombaların, askeri uzmanlar tarafından incelenmeden imha edildiği söylendi. Nerede, nasıl imha edildiği belli değil. Bu iş kumpasın gazoz kapağı. Her şey bunun üzerine kuruluyor." ifadesini kullandı.

- "Fetullah Gülen'e suç duyurusu yapılsın"

Sanıklardan Kemal Kerinçsiz, savcılık mütalaasına iki yönden katılmadığını anlatarak, beraatin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) yer alan "inandırıcı delil elde edilememesi" değil, ortada örgüt olmadığı için "suçun işlenmediğinin anlaşılması" nedeniyle talep edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kerinçsiz, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bu davada görev alan dönemin tüm hakim ve savcıları hakkında suç duyurusu yapılması talebinde de bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan, haklarında "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan kimi cezalar istenen diğer sanıklar da savcılığın "örgüt yoktur" mütalaasına katıldıklarını, ancak "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçları yönünden mütalaaya ise katılmadıklarını söyledi, beraat talep etti.

Sanık savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için duruşmaya bir süre ara verdi.