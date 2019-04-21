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Ergene’de son boru denize bırakıldı

Tekirdağ Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Derin Deniz Deşarj Projesi’nin son borusu Marmara Denizi’ne bırakıldı.

21 Nisan 2019 Pazar 19:28
Ergene’de son boru denize bırakıldı

Tekirdağ Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Derin Deniz Deşarj Projesi’nin son borusu Marmara Denizi’ne bırakıldı.


Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş’nin Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında düzenlenen Marmara Denizine Derin Deniz Deşarj Projesi Son Boru Çekimi törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen törenle Trakya’yı kirlilikten kurtaracak projenin son borusu Marmara Denizi’ne bırakıldı.


Programa katılan eski Bakan Veysel Eroğlu yaptığı açıklamada, bu projeyi birçok bakanlığın birlikte yürüttüğünü ifade ederek, “Dünyaya örnek olacak bir çevre projesiydi. Maliyeti de ne kadar? Bir kere bu konuda 3 milyar 200 milyon TL Orman ve Su İşleri Bakanlığı harcamayı planlamıştı. Aşağı yukarı bitirdik. Geri kalanı da 800 milyon civarındaydı bir miktar daha artı bu toplam 4 milyar TL’lik bir proje” dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, "Ergene projesi aslında sadece Türkiye’de, bölgede falan değil, dünyanın en büyük çevre projelerinden birincisi. Zamanında çok geniş ve etraflı düşünmeden verilmiş olan izinler var, ruhsatlar var, yapılmış olan binalar var. Başta evsel olmak üzere sanayi atıkları ile ilgili dikkat edilmemiş. Sanayilere, fabrikaya izin verilmiş. Bunların tabi ki ortaya çıkaracağı atıkların ne şekilde atılacağı düşünülmemiş. Zaman zaman yapılan çalışmalar olmuş arıtma tesisleri yapılmış ama bunların bir kısmı yetersiz, bir kısmı tam anlamıyla çalıştırılmıyor. Her halükarda Ergene’ye yönlendirilen atıklar var. Bu proje bu anlamda öncelikle bu atığın Ergene’ye yöneltilmesini ortadan kaldırıyor. Toparlayıp Marmara denizine bütünüyle deniz içerisinde entegre olacak şekilde bir arıtmayla buraya gönderiyor. Tabi çalışma büyük bir çalışma, büyük bir proje. Bunda Cumhurbaşkanımızın talimatı var takibi var. En son 28 haziran seçimlerinden sonra 100 günlük eylem planında Trakya ve Ergene’nin projesini eylem planı içerisine de koymuştu. Çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Bu projenin mimarı takibi işini üstlenen de değerli bakanımız Veysel Eroğlu hocamız. Buradan itibaren artık sanayicilerimizin ortak arıtma tesisleri kurulmasında ve atıkların oraya getirilmesinde vazifeler var, görevler var yükümlülükler var. Bu işin başlangıcında burada yer alan değerli valimiz Ali Yerlikaya, ondan sonra ki valilerimiz bu işin başında gayret gösterdiler Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 19:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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