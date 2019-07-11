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Ergene’de parklardaki banklar yenileniyor

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çocuk oyun parklarındaki oturma banklarında başlatılan yenileme ve onarım çalışmaları devam ediyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:22
Ergene’de parklardaki banklar yenileniyor

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çocuk oyun parklarındaki oturma banklarında başlatılan yenileme ve onarım çalışmaları devam ediyor.


Ergene Belediyesi, mahallelere kazandırmış olduğu çocuk oyun parklarının ot budama ve çim biçme, ilaçlama, temizlik, çiçek ve ağaç dikimi gibi çalışmaların yanı sıra eskimiş oturma banklarının da yenileme ve onarımını yapıyor. Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı atölyelerde boyanan ve yenilenen oturma banklarının çok kısa bir süre sonra çocuk oyun parklarına monte edileceği kaydedildi.


Yapımı tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulan parklar ile Ergene’de yeşil alan sayısında da yükselme olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene’ye kazandırmış olduğumuz yeni parkların yanı sıra bu parkların bakımı da belediyemiz tarafından yapılıyor. Halkımızın ve çocuklarımızın en iyi şartlarda sosyal alanlarımızdan yararlanmaları için çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. İçinde yeşil alanların ve farklı aktivitelerin olduğu parkların yapılması ile Ergene ilçesi daha güzel bir görüntüye kavuştu. Yeşil bir Ergene oluşturmak için ilçe genelindeki yeşil alanlara 65 bin 150 metrekare aktif kullanılabilen park alanları, 32 bin 300 metrekare yeşil alan kazandırıldı. Park yapımının yanı sıra 16 bin 700 adet ağaç, 57 bin 750 mevsimlik çiçek, 2 bin 700 adet çalı ve 11 bin 628 adet gül dikildi” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:22
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