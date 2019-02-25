Ergene’de gübre atma programı düzenlendi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde 2019 Yılı Mera İyileştirme ve Yönetimi projesi kapsamında meraya gübre atımı gerçekleştirildi.

Ergene İlçesi Sağlık Mahallesi’nde gerçekleşen törende, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel programda yaptığı konuşmasında, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın tarıma desteği çok, her sene Ergenemizin farklı mahallelerinde bulunan meralarımızı ıslah ediyor. Ot verimini arttırmak amacıyla meralarımıza gübreler atılıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz her yıl yüzlerce arı kovanı dağıtıyor dağıtmaya da devam edecek. Tarıma olduğu gibi hayvancılığa da Büyükşehir belediyemiz çok destek ve önem veriyor ben bu desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim” dedi.

Başkan Yüksel konuşmasının devamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapmış olduğu ortak çalışmalarından söz ederek, “Göreve gelir gelmez Ergenemizin en büyük sorunu olan alt yapı sorununu Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle ortadan kaldırdık. Bunun yanında Ergenemize 100 kilometre içme suyu hattı, 120 kilometre kanal yaptık. Artık evlerimizde sularımız temiz akıyor. Bunun yanı sıra Sağlık mahallemizin girişinde Büyükşehir Belediyemizin yaptığı Kültür Merkezi projemiz devam ediyor 2019 yılında bu projemiz sonlanacak ve gençlerimize burada birçok alanda farklı eğitimler vereceğiz. Eğitime desteğimiz de devam ediyor, Büyükşehir Belediyemiz 11 ilçeye 11 okul yaptı bizler de Yeşiltepe mahallemize kreş yaptık. Yeni dönemde diğer mahallelerimize de yeni kreşler inşa edeceğiz. Büyükşehir ortaklığında yeni dönemimizde en büyük desteğimiz ibadethanelere olacak ve Ergenemize yeni bir taziye evi kazandıracağız” dedi.

Programda konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Tarım ve hayvancılık bizim en önemli vizyonlarımız arasında yer alıyor. Tekirdağ, verimli tarım arazilerinin üzerinde yer alan bir il” diye konuştu.