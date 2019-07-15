Ergene’de açık hava sinema keyfi yaşanacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Ay Işığında Sinema Geceleri" programı kapsamında Ergene’de 18 ve 25 Temmuz tarihlerinde iki farklı film gösterime sunulacak.

Açık havada sinema nostaljisini yaşatmak amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl 11 ilçede düzenlenen "Ay Işığında Sinema Geceleri" etkinliğinin bu sene ikincisi düzenlenecek. Etkinlik kapsamında geçtiğimiz yıl gösterime giren ve vizyonun en çok sevilen sinema filmleri olan Şampiyon, Hedefim Sensin ve Yol Arkadaşım 2 filmleri gösterime sunulacak. Ergene ilçesinde 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de Sağlık Mahallesi Zübeyde Hanım Parkı’nda Yol Arkadaşım 2 filmi, 25 Temmuz Perşembe günü yine saat 21.00’de Yeşiltepe Mahallesi Masal Park’ta Hedefim Sensin filmi gösterime sunulacak.

Düzenlenecek olan bu güzel etkinliklerde sinema izlemenin nostaljik keyfini yaşayacaklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ailemizle, dostlarımızla güzel bir ortamda Ay Işığında Sinema Geceleri etkinliği ile güzel vakit geçireceğiz. Ergene’de gösterime sunulacak olan bu güzel sinema filmlerini izlemek için tüm Ergene halkımızı davet ediyorum” dedi.