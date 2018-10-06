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Ergene Nehri'ni kirleten işletmenin faaliyeti askıya alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Çayı'nın fabrika atıkları sebebiyle kırmızı tonlarında akmaya başlamasına sebebiyet veren tesisin tespit edildiğini belirtti.

06 Ekim 2018 Cumartesi 17:49
Ergene Nehri'ni kirleten işletmenin faaliyeti askıya alındı

Fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarında akmaya başlayan Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Çayı'ndaki durum tespit çalışmaları tamamlandı. Çerkezköy Kaymakamlığının 3 Ekim akşamı Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yaptığı ihbar üzerine başlatılan inceleme sürecinde, arazide kanal boyu yapılan yaklaşık 3 kilometrelik takip sonucu, hattın Pay Plastik Geri Dönüşüm işletmesine kadar geldiği tespit edildi. Tesiste, "atıksu deşarjı, hava emisyon, tanker temizleme, tehlikeli atık geri kazanım" konulu Çevre İzin ve Lisans Belgesi bulunmasına rağmen, belgeye uymadığı kanalın çıkış noktası ile işletme arasında kontrolsüz deşarjların da yapılabileceği bacaların bulunduğu ve çıkış sularının kanala verildiği belirlendi.

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 17:49
  1. Tekirdağ
  2. ergene nehri

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