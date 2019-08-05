Ergene Belediyesinin Atatürk Evi Projesi onaylandı

Ergene Belediyesinin yeni dönem projelerinden bir olan Atatürk Evi projesi onaylandı. Trakya Kalkınma Ajansı ve Ergene Belediyesi ortaklığında yapılacak olan proje için önümüzdeki günlerde karşılıklı imzalar atılarak sözleşme düzenlenecek.

Ergene Belediyesinden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Atamızın izlerinin olduğu Selanik’teki evinin bire bir ölçülerle aynısını Ergene ilçesine yapmak üzere projelendirilen bu büyük proje Trakya Kalkınma Ajansı tarafından onaylandı. Tasarım çalışmaları başlatılan Atatürk Evi projesi, Atamıza olan sevgimizi, bağlılığımızı ve vefamızı simgeleyecek. Geçmişimiz ile geleceğimiz arasında bir köprü oluşturacak, yurtseverlik bilincimizin kuşaklardan kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynayacaktır. Ergene’yi bir cazibe merkezi haline getirmek hedefinde olup, kültür adası bünyesinde yer alacak olan Ergene Atatürk Evi’ni ziyarete gelenler aynı zamanda Ergene Kent Müzesi, kütüphane, Osmanlı dönemi meslek sokağı, kent park, miniaergene, göç anıtı gibi kültürel sanatsal ve sosyal alanları da ziyaret edebilecekler” denildi.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 1. seçildi

22 proje arasında yer alan Ergene Belediyesi Atatürk Evi Projesi2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı Başarılı Asil Projeler arasında Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 1. seçildi. Büyük bir onur ve gurur kaynağı olan Atatürk Evi Projesi kapsamında bu yıl içinde Ergene Belediyesi tarafından yapım çalışmalarına başlanılacak.

"Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin birebir aynısını Ergene’mize yapacağımızdan dolayı son derece mutlu ve gururluyum" diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Böyle büyük bir projeyi Ergene’mize kazandırmak adına ilk adımımızı başarıyla attık. Bundan sonra Trakya Kalkınma Ajansı ile birlikte atacağımız imzalar ile Atatürk Evi ve Kent Müzesi projesi için Marmaracık Mahallemizde belirlenen alana ilk kazmayı vurup çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

Ergene Belediyesi öncülüğünde yapılacak olan Atatürk Evi’nin Ergene’ye büyük bir değer katacağını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ulu Önderimizin doğduğu evin bire bir benzerini yapmak Ergenemize büyük değer katacak, yurt içinden ve yurt dışından Atatürk Evini ziyarete gelecek olan yerli ve yabancı turist ile Ergene’mizin turizm sektörü çıkışa geçecek. Ergene halkımıza söz verdiğimiz gibi Ergene’ye yapılamaz denilen projeleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ergene Atatürk Evi projesi orijinal Selanik’teki evin planına sadık kalmak kaydı ile yapılacak olan projede mekansal canlandırmalarda tamamen Atatürk’ün hayatı kronolojik olarak anlatılması hedefleniyor. Ergene Atatürk Evi Projesi ile Atatürk’ün Selanik’te yer alan doğduğu ve 7 yaşına kadar da Annesi Zübeyde Hanım ve Babası Ali Rıza Efendi ile yaşadığı evin mimari açıdan replikası yapılacak. Mimari plan ve ölçülerine sadık kalmakla birlikte yaşayan müze anlayışına uygun olarak evin kullanım alanlarında istenilen temada anlatım sağlanacak. Atatürk Evi zemin kat, 1. kat ve 2. kat olmak üzere üç kattan ibaret olup toplamda 318 metrekare olacak. Her katın orta bölümünde sofa yer alacak. Sofanın sağ ve sol taraflarında da aynı aksta oda bulunacak, toplamda 3 adet sofa, 6 adet oda, mutfak ve banyo yer alıyor.

Projede ayrıca zemin katta bizi karşılayan sofada Atatürk ve manevi kızı Ülkü Adatepe’nin çocukluk dönemindeki bir paylaşımına ait mekansal canlandırma yapılacak. Sofanın solundaki oda Atatürk ve Çocuk konseptine uygun olarak tasarlanacak olup, burada çocuklar için atölye çalışmaları yapılacak. Sofanın sağındaki oda barkovizyon odası olacak ve Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar olan hayatının Türkçe ve İngilizce olarak sesli ve görsel anlatımı gerçekleştirilecek.

Birinci katta yer alan iki oda ve sofada Atatürk’ün eğitim ve gençlik yılları, askeri hayatı ve sivil hayatı anlatılacak. Sofa mahallinde Atatürk’ün genç bir subay askeri idadi mektebindeki yıllarına ait mekansal canlandırma ziyaretçileri karşılayacak. Sofanın solundaki odada askeri hayatının anlatılacağı mekan çalışma odası olarak tasarlanacak olup, bu mekanda Atatürk ve silah arkadaşları Fahrettin Altay, İsmet İnönü, Kazım Karabekir ve Fevzi Çakmak ayakta bir toplantı masasının etrafında harita üzerinde çalışmalarda bulundukları bir anın canlandırması yapılacak. Sofanın sağındaki odada ise Atatürk’ün devlet adamı özelliğine vurgu yapılarak sivil hayatı anlatılacak.

İkinci katta yer alan iki oda ve sofada Atatürk’ün ev hayatı anlatılacak. Sofa kısmında Atatürk’ün yaklaşık 7 yaşlarında ve mahalle mektebine giden, annesinin yanında rahle önünde ders çalışır şekilde ’Çocuk Atatürk’ ve Zübeyde Hanım’ın oturur vaziyette olduğu bir mekansal canlandırma ile günlük yaşantılarından bir kesit sunulacak. Sofanın sağındaki oda oturma odası olarak tasarlanacak olup Ali Rıza Efendi ile mekansal canlandırma düşünülmektedir. Sofanın solundaki oda yatak odası olarak tasarlanacak olup dönemin özelliklerinin yatak, yorgan, dantel işine yansıması gelen ziyaretçilere aktarılacak.

Yapılacak olan proje ile ilgili olarak bilgiler veren Başkan Yüksel, “Atatürk Evi projesi kapsamında hedefimiz sadece Atatürk’ün yaşadığı evi vatandaşlarla buluşturmak değil, aynı zamanda bu evdeki geleneksel aile yaşantısı, Rumeli ev tipini yansıtmak, Atatürk’ün hayatını, eğitim, gençlik yılları, askeri dönemi ve sivil hayatı olarak anlatmayı hedefliyoruz. Projemizin onaylanmasında Tekirdağ Valimiz Aziz Yıldırım’a, başkanlarımıza, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin’e teşekkürlerimi sunarım” dedi.