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Ergene Belediyesi mobil uygulama ile artık ceplerde

Ergene Belediyesi’nin belediyecilik hizmetlerinin sunumu ve vatandaşın hizmetlere daha kolay erişiminin sağlanması amacıyla hayata geçirdiği Ergene Belediyesi mobil uygulaması hizmeti vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:26
Ergene Belediyesi mobil uygulama ile artık ceplerde

Ergene Belediyesi’nin belediyecilik hizmetlerinin sunumu ve vatandaşın hizmetlere daha kolay erişiminin sağlanması amacıyla hayata geçirdiği Ergene Belediyesi mobil uygulaması hizmeti vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.


Ergene Belediyesinin mobil uygulama hizmetiyle vatandaşlar Android ve IOS işletim sistemine sahip tabletler ve cep telefonları ile Ergene Belediyesi’nin genel bilgi ve iletişim bilgilerine, güncel haberlerine ve etkinliklerine kolaylıkla ulaşabiliyor.


Vatandaşlar belediyecilik hizmetlerini cep telefonlarında taşıyarak hızlı bir şekilde belediye ile ilgili işlemlerini yapıyor. Apple App Store ve Google Play Store’dan indirilen uygulama ile güncel, haberler, duyurular, etkinlikler, vergi ödeme, rayiç değer, dilekçe sorgulama, kent rehberi, e-yayınlar, borç sorgulama, evrak, istek şikayet bildirimi sorgulaması Ergene Belediyesi’nin mobil uygulama hizmeti ile rahatlıkla yapılabiliyor. Ergene Belediyesi tarafından vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak için başlatılan mobil uygulama hizmeti kullanımı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.


Android ve IOS işletim sistemine sahip tüm akıllı cihazlarla uyumlu olan mobil uygulama sayesinde Ergene Belediyesi’nin hizmetlerine vatandaşların kolaylıkla ulaşılabileceğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Vatandaşlarımız belediyemizin mobil uygulamasından haber, etkinlik ve proje konularında bilgi alabilirken, ayrıca yine bu uygulamamız ile tahakkuk-tahsilat ve borçlarını öğrenebiliyor. Kent rehberi ile bulundukları konumdan erişmek istedikleri yerlere kolayca ulaşabilecekler ve çek-gönder uygulaması sayesinde bulundukları bölgede fotoğraf çekip istek, öneri ve şikayetlerini belediyemize anında iletebiliyorlar” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:26
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