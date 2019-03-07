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Ergene Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Ergene Belediyesi Ulaş Düğün Salonu’nda Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

07 Mart 2019 Perşembe 19:41
Ergene Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Ergene Belediyesi Ulaş Düğün Salonu’nda Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.



Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları Müdürlüğünden gelen konuları görüşerek karara bağlayan meclis üyeleri, komisyonlardan gelen raporları da görüştü. Evsel nitelikli ilave katı atıkların alınma ücretinin belirlenmesi konulu Plan ve Bütçe Komisyon raporlarını görüşerek kabul eden meclis üyeleri Misinli Kalesi 2. derece arkeolojik sit alanı koruma amaçlı uygulama imar planı konulu İmar Komisyon raporu kabul edildi.



Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra Başkan Yüksel, yerel seçimlerden önce gerçekleştirilen son meclis toplantısında belediye meclis üyelerine hitaben bir konuşma yaptı. Başkan Yüksel, “Son Meclis toplantımızı da yaparak, 5 yıllık hizmet dönemimizi sonlandırıyoruz. 5 yıl önce 9 Nisan 2014 tarihinde ilk meclis toplantımızı yaparak göreve başladık. Beraber acı, tatlı, gergin, mutlu, huzurlu, zaman zaman heyecanlı geçirdiğimiz birçok güzel günümüz oldu. Şimdiye kadar birinizi kırdıysam özür diliyorum. Hakkınızı helal ediniz. Birlikte çok büyük zevkle çalıştık. Ergene’ye hep birlikte çok şey kattığımızı düşünüyorum. Yeri geldi tartıştık ama hiçbir zaman birbirimize hakaretler etmedik. Ben bundan dolayı çok mutluyum. Ergene’nin birinci döneminde çok seviyeli bir meclis oluştu. Hepsi birbirinden değerli meclis üyesi arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Siyaset gördüğünüz gibi gelip geçiyor. Önemli olan kurulan dostlukların, arkadaşlıkların devam ettirilmesidir. Ben sizleri tanıdığım için kendimi çok şanslı sayıyorum. Tüm arkadaşlara hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Siyasete devam edecek arkadaşlarla inşallah önümüzdeki dönemde tekrar beraber çalışacağız. Tekrar Belediye Başkanı seçilirsem ki öyle olacağına inanıyorum, Başkanın kapısı size her zaman açık olacak. Hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.



Daha sonra Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel tarafından belediye meclis üyelerine 5 yıllık hizmetlerinin anısına plaket takdim edildi ve toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.



Program Belediye tarafından verilen kokteylin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:41
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