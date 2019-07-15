0553 313 94 23

Ergene Belediye Başkanı Yüksel’den 15 Temmuz Mesajı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde gerçekleştirilen hain darbe girişimine ve demokrasiye yönelik yapılan hain saldırıyı kınadığını belirterek bir anma mesajı yayımladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:32
Ergene Belediye Başkanı Yüksel’den 15 Temmuz Mesajı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde gerçekleştirilen hain darbe girişimine ve demokrasiye yönelik yapılan hain saldırıyı kınadığını belirterek bir anma mesajı yayımladı.


Ülkemize, demokrasimize ve aziz milletimizin yüce iradesine karşı hain FETÖ ve yandaşları tarafından yapılan kalkışma girişimini bir kez daha lanetliyorum diyen Başkan Yüksel, “Bilinmelidir ki, özgürlüğümüze, demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize kasteden hainler, her zaman yenilmeye mahkumdur. Milletimizin iradesinin üstünde başka hiçbir irade yoktur ve asla da olmayacaktır. 15 Temmuz 2016 yılında olduğu gibi aziz ve fedakar milletimiz, istiklaline ve istikbaline daima sahip çıkacak ve bayrağımızı ilelebet yükseklerde dalgalandıracaktır” dedi.


Milletin birlik ve beraberliğinin önünde hiçbir gücün duramayacağını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “15 Temmuz gecesi güçlü bir ülke olan ve tüm dünyanın bu gücü ve başarıyı hayretle seyrettiği ülkemiz, haince bir kalkışma ile karşı karşıya kalmıştır. Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır diyerek bir an bile gözünü kırpmayan milletimiz, bu kararlı duruşla zaferin gelişini müjdelemiştir. 15 Temmuz’da olduğu gibi, ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanlar, bugün de yarın da her türlü saldırı sonrası karşılarında yüce milletimizi bulacaklardır. Destansı ve şanlı bu zafer günümüzün üçüncü yılında hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyor, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan müdafaasında şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim bizleri her türlü bela ve düşmanca muamelelerden korusun, kardeşliğimiz, milli ruh ve dayanışmamız daim olsun” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan basını bilgilendirdi: Barışı korumak için S-400’leri alıyoruz
    1. Başkan basını bilgilendirdi: Barışı..
    2. Üniversitelilerden 'Ses Konumu Tespit..
    3. Bakan Çavuşoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
    4. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    5. Amerikan armudu nedir nerede yetişir..
    6. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    7. Hindistan Ay'ın güney kutup bölgesinde..
    8. PKK paçavraları savunmaya geçti!..
    9. Beyaz önlüklü kahraman
    10. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    11. Bakan Koca'dan 15 Temmuz mesajı
    12. S-400'lerin intikali devam ediyor
    13. Parçalı Ay Tutulması sonrası deprem mi..
    14. 5G baz istasyonları için 2023 hedefi
    15. Ankara'da hareketlilik devam ediyor!..
    16. Asya borsaları
    17. 15 Temmuz’un gizli kahramanı: Negmar
    18. Şişecam Düzcam, Hindistan'ın önde..
    19. Endonezya'da tekne alabora oldu: 2 ölü
    20. Rusya’da otobüs kazası: 5 ölü
    21. Aydın’da çocuklara karate merakı sardı
    22. Yargıtay son noktayı koydu: "İstifa..
    23. FETÖ’cüler halkın zararını ödeyecek
    24. Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz..
    25. Ergene Belediye Başkanı Yüksel’den 15..
    26. Af çıkıyor son dakika bakan resmen..
    27. Bakan Gül'den 15 Temmuz mesajı
    28. (Özel) Emanet aldığı aracı vermeyince..
    29. 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi..
    30. Ergene’de açık hava sinema keyfi..
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    Türkçe Olimpiyatları'nın ana sponsoru Koç'tan "15 Temmuz" mesajı!
    Türkçe Olimpiyatları'nın ana sponsoru Koç'tan "15 Temmuz" mesajı!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    Mehmed Şevket Eygi, dualarla uğurlandı
    Mehmed Şevket Eygi, dualarla uğurlandı