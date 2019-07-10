Ergene Belediye Başkanı Yüksel: "İller bankasından gelen payla yatırım yapmak mümkün değil”

Belediye meclis toplantısında gündeme gelen arsa satışı konusundaki eleştirilere yanıt veren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “İller bankasından gelen payla yatırım yapmak mümkün değil” dedi.

Meclis toplantısında kısa bir konuşma yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “İller Bankasından gelen payla yatırım yapmamız mümkün değil sadece memurlara kadar para geliyor. Sonuçta bizler Türkiye’de en mağdur ilçelerden biriyiz. Neden mağduruz. Mülkleri başka bir ilçede kalmış bir ilçeyiz. 10 köyde büyükşehir yasası gereği vergi alamıyoruz. Vatandaş bir sürü fabrika var diye düşünebilir ama OSB’ler emlak vergisinden muaf. Vergi alamıyoruz. 4 büyük mahallemizden vergi alıyoruz. Gelirlerimizi arttırmak için değişik kalemlerin üzerinde zaten çalışıyoruz ama sınırlı tabii ki. Yeni bir ilçedeyiz. Köylerden vergi alamıyoruz ama 10 köyümüze de hizmet ediyoruz. Vatandaşların talepleri var. Parklarda, meydanlarda vatandaşların yeri var vatandaş bunları al diyor. Onu da karşılamak durumundayız. Keyfimize satmıyoruz, ihtiyaç için satıyoruz” diye konuştu.