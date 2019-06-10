Ergenç, "Türk Kızılayı 151. yılını kutluyor"

Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, Türk Kızılay’ın 151. Yılını değerlendirdi.

Şube Başkanı Aydın Ergenç, açıklamasında şöyle dedi:

“Dünyanın sayılı, bölgesinin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olan Türk Kızılay 151. yaşında, yardımseverlerin her geçen gün artan güveni ve desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ediyor. 11 Haziran 1868’de bir grup idealist doktor “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti”ni kurdu. Cemiyet 1877 yılında “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti” adını aldı. 1923 yılında “Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti” adını alan kuruluşun adı, 1935 yılında ise “Türkiye Kızılay Cemiyeti” oldu. Kuruluşa “Kızılay” adını büyük önder Atatürk verdi. Kızılay, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı’dan miras olarak aldığı pek az kurumdan biriydi. Bölgesinin en büyük, dünyanın ise sayılı insani yardım kuruluşlarından olan Türk Kızılay, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun en aktif üyesi olmasının yanı sıra Federasyon Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Kızılay, Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar geçen sürede, Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan yüz binlerce askerin yardımına koştu. I. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da görülen büyük kolera salgınından bu yana, yurdumuzda meydana gelen doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin bakımını, yerleşim ve beslenmelerini Kızılay sağladı. Kurulduğu ilk günden bu yana bilgi, deneyim ve operasyonel güç bakımından kendini donatan, insani yardım serüveninde baş aktör olarak yer alan Türk Kızılay, bugün 8 Bölge Afet Yönetim ve Lojistik Merkezi, 22 Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, Acil Haberleşme Sistemleri, tam donanımlı haberleşme araçları ile olası bir afete en geç 2 saat içinde ulaşma kabiliyeti, 500.000 kişiye acil barınma ve beslenme imkânı verebilecek kapasiteye ulaştı. 1957 yılında kan merkezlerini kurmaya başlayan Türk Kızılay, 2005 yılında Güvenli Kan Temini programını hayata geçirdiği. O günden bugüne kan bağış oranını yüzde 654 oranında artıran Kızılay, 2018 yılı sonu itibariyle 2.581.482 ünite kan bağışına ulaştı. Ülke geneline yayılmış 18 Bölge Kan Merkezi bünyesinde toplam 85 hizmet birimde 3 bin 500 personel ile 300 noktada hizmetlerini sürdüren Kızılay, Türkiye’nin yıllık kan ihtiyacı olan tamamını gönüllü ve güvenli kan bağışçılarından sağlamayı hedeflemektedir. İlik nakli ve kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için Sağlık Bakanlığımız ve Türk Kızılay arasında 2013 yılının Kasım ayında imzalanan anlaşma ile “Kök Hücre Projesine” başlandı. Türkök Projesi kapsamında 500 bini aşkın gönüllü Kök Hücre Vericisi kaydı oluşturuldu. İnsan plazması hammadde olarak kullanılarak birçok hastalığın tedavisinde kullanılacak plazma ürünleri elde edilmesine ilişkin projenin hazırlık çalışmaları devam ediyor. Plazma ürünlerinin üretilebilmesine ilişkin çalışmaların hayata geçirilmesi neticesinde yerli üretimin gerçekleştirilmesi ve hatta ihraç edilmesi mümkün olacak. Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Türk Kızılay; sağlık, sosyal yardım, gençlik ve eğitim alanlarında da hizmetler sunuyor. Kızılay, yardım elini ülke sınırlarının dışına da uzatıyor. Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya, Güney Asya’dan Kafkaslar’a kadar dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba gösteriyor. 151 yıllık tarihinde 153 farklı ülkede ihtiyaç anında Türk Kızılay vardı. Uluslararası arenada gerçekleştirilen bu yardım çalışmaları Türkiye’nin tanıtılmasına da kuşkusuz büyük katkı sağladı. Bugün Suriye’de, Irak’ta, Somali’de, Endonezya’da, Yemen’de, Gazze’de ve daha birçok ülkede başarılı insani yardım operasyonu yürüten Türk Kızılay, ülke sınırları içinde ise her yıl milyonlarca insana yardım eli uzatmayı sürdürüyor. Ülke genelindeki şubeleri, temsilcilikleri, yüz binlerce üyesi ve gönüllüsü ile Türk Kızılay, tüm bu çalışmaları yardımsever halkımızdan aldığı güç ile gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor.”