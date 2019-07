Erganili vatandaş, sokak kedilerine kucak açıyor

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşayan ve esnaflık yaparak geçimini sağlayan Abbas Korhan adlı hayvan sever, ağır geçen kış ve yaz nedeniyle onlarca kediye 7 yıldır kucak açıyor. Korhan, "Hayvan sevmeyen insan sevmez. Hayvanlara merhamet etmezsen insanlara hiç merhamet etmezsin” dedi.

Diyarbakır’ın Ergani Ergani ilçesinde yaşayan ve esnaf olan Abbas Korhan adlı hayvan sever, ağır geçen kış ve yaz nedeniyle onlarca kediye kucak açtı. Korhan, yaklaşık 7 yıldır gözü gibi sokak kedilerine bakıyor. Korhan, yazın aşırı sıcaklar, kışın ise dondurucu soğuklar nedeniyle sokakta kalmasınlar diye onlarca kediye bahçesinde bakarak, gelip geçenlerin de takdirini topluyor.

Kedi sevgisi 9 yıl önce başlamış

Kedilerle tek tek ilgilenen ve ‘Bu, sokak hayvanlarına karşı gösterdiğimiz insanlık vazifemiz’ diyen Korhan, sokak kedilerine ikamet ettiği evin bahçesini açarak, 9 yıl önce bulduğu iki yavrulu bir kediyi evine almasıyla kedi sevgisinin başladığını söyledi. Kendi imkanları ile kedileri beslediğini belirten Korhan, “İlk başlarda tamamen kendi imkanlarımla sokak hayvanlarına sahip çıkarak, onları beslemeye başladım. Kedilere baktığım için beni ve burada bana destek verenler olduğu gibi bize karşı çıkanlar da oldu. Sokak hayvanlarını dışarıya bırakmaya vicdanımız el vermiyor. Bakımları zor olmasına rağmen elimden gelen her ne varsa yapıyorum. Yeter ki onlar kışın soğuktan yazın da sıcaktan perişan olmasınlar, çünkü bunlar da birer can. Hastalandıkları zaman bakımını yapıp, veterinere götürüyorum. Tek isteğim, beni ve kedi seven diğer komşularımı dışlamasınlar, evlerine almalarına gerek yok, bir kap su ve evlerinde artan yemeklerini bahçeye bıraksınlar yeter.Herkesin kendi vicdanına ve merhametine kalmış bir şey. Ben merhametimden ve hayvan sevgisinden hayvanlara bakıyorum. Hayvan sevmeyen insan sevmez. Hayvanlara merhamet etmezsen insanlara hiç merhamet etmezsin. Hayvanlara kucak açıp baksınlar, görmemezlikten gelmesinler. Bunların da bir canı var" diye konuştu.