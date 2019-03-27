0553 313 94 23

Ergani’de kitap okuma etkinliği

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:17
Ergani’de kitap okuma etkinliği

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.


Ergani’de sürdürülebilir kalkınmada kütüphanelerin rolü temasıyla Kütüphane Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde Ergani İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nde, öğrenciler eşliğinde kitap okundu. Ergani İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Abdulbari Tanrıverdi, kullanıcı odaklı, bilgi, kültür ve sanat merkezi olma yolunda gelişen teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak kullanıcıların hizmetine sunma çabası içinde olduklarını söyledi. Etkinlikte farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Tanrıverdi, okumaya dikkat çekmek amacıyla böyle bir halka oluşturduklarını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:17
  1. kitap
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB müthiş tesisin yapımına başladı
    1. İBB müthiş tesisin yapımına başladı
    2. Dünya Altın Konseyi’den İslami finans..
    3. Seden Bozbey kadın dernekleriyle..
    4. İdrar yollarındaki darlığa stentli..
    5. Polis uyuşturucu satıcılarına göz..
    6. BAKKA Çelik Kümelenme Projesi için..
    7. GMİS’te devir teslim töreni, Hakan..
    8. Bekçiler hırsızlara göz açtırmıyor
    9. Döviz kurları
    10. FETÖ’den gözaltına alınan komiser..
    11. Denizli'deki deprem
    12. Üniversitelerarası 2. Lig Futsal..
    13. Fatsa Belediyespor’da alarm
    14. İsrail güçleri 8 Filistinliyi yaraladı
    15. Erzurum Valisi Memiş, Çat İslam..
    16. Yahudilerin duası, Feto’nun..
    17. Başkan Erdoğan'dan "sürpriz program"..
    18. Engelli derneğinden tekerlekli..
    19. AB onayladı! Araçlarda zorunlu oluyor
    20. Göztepeli futbolcular depremzede..
    21. Sivassporlu futbolcular ''Anadolu'nun..
    22. Yeni çipli kimlik kartı nasıl..
    23. Altının kilogramı 230 bin 600 liraya..
    24. Suriye sınırına zırhlı iş makinesi..
    25. Hamilelikte tüketilmemesi gereken 11..
    26. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    27. Fransa duyurdu! ABD'nin skandal..
    28. İM. Kayserispor, U21 Takımı ile..
    29. Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa’da
    30. Cepçi hırsızdan pişkin savunma
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek