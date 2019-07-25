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ERGAB Başkanı Sedat Sevim: “Bağımsız basın güçlü demokrasinin aynasıdır"

Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) Başkanı Sedat Sevim, Türk basınında sansürün kaldırılışının 111.

25 Temmuz 2019 Perşembe 08:44
ERGAB Başkanı Sedat Sevim: “Bağımsız basın güçlü demokrasinin aynasıdır"

Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) Başkanı Sedat Sevim, Türk basınında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.


24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte Türk basınında sansürün kaldırıldığını ifade eden Başkan Sedat Sevim, "24 Temmuz 1908 tarihinde gazetecilerin gerçekleştirdiği onurlu direniş sonucu sansür kaldırılmıştır. 111 yıldır her yıl 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Basında sansür, aradan geçen süreçte yapılan çeşitli yasal düzenlemeler ve baskılarla yeniden gündeme gelmiştir. Basın özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması ile demokrasimiz daha da güçlenecektir. Çünkü, bağımsız bir basın güçlü demokrasinin aynasıdır" dedi.


Gazeteciliğin çok önemli ve sorumluluk taşıyan bir meslek olduğunu belirten ERGAB Başkanı Sedat Sevim, "Halkın haber alma özgürlüğü için mesai kavramı gözetmeden fedakarca çalışan gazeteciler, her zaman sorumluluklarını sorunlarının önünde görmüştür. Gazeteciler zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içerisinde gece gündüz demeden, vatandaşa en doğru, tarafsız ve hızlı bilgiyi vermek için çaba sarf etmektedir. Bir taraftan toplumu bilgilendiren gazeteciler, bir taraftan da halkın talep ve beklentilerini yansıtmaktadırlar.


Gazeteciler, halkın gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber almasına katkıda bulunarak, demokrasimizin güçlenmesinde de etkin rol oynamaktadır. Erzincanlı Gazeteciler Birliği Üyeleri adına; Cefakarca ve onurlu bir şekilde büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirmeye çalışan meslektaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 08:44
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