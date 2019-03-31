Erenoğlu, ‘Emirdağlılar Vakfı Başkanlığına’ aday oldu

Eskişehir’deki Emirdağlılar Sosyal Dayanışma Kültür ve Eğitim Vakfı’nın; Nisan ayında yapılacak olağan kongresi öncesi Sibel Erenoğlu başkanlığa adaylığını açıkladı.

İş insanı ve gazeteci Erenoğlu, Emirdağlılar Vakfı’nın çıtasını yükseltmek, değerini daha da arttırmak, kurumsallaşmasını sağlayarak vakfın emin adımlarla sağlam temeller üzerinde gelecek nesillere taşınmasına hizmet etmek üzere başkanlığa aday olduğunu açıkladı.Erenoğlu, amacının, öncelikle tüm Emirdağlılara ulaşarak, dayanışma içinde Emirdağ’ın ortak kültüründe birlikteliği sağlamak olacağını belirtirken ekibi ile çıktıkları bu yolda, Emirdağlılar Vakfı’na hizmet etmeyi kutsal bir görev olarak gördüğünü, çalışkan ve verimli olmayı temel ilke olarak edindiklerini ve yapacakları hizmetlerin kalıcı ve sonraki kuşaklara da ulaşmasını sağlayacak projeleri hayata geçirmek olacağını ifade etti.

Vakıf Başkan adayı Erenoğlu, Emirdağlılar Vakfı hakkında kısaca şunları söyledi;

“Eskişehir’de 1987 yılında Emirdağlılar Derneği olarak kurulan ve sonrasında 1997 yılında Emirdağlılar Vakfı olarak hizmet veren vakfımızın, 1990 yılından bu yana aktif üyesi olarak çalıştım. 2016 - 2019 döneminde vakfın yönetim kurulunda tek kadın yönetim kurulu üyesi olarak seçildim. Kadın kurulunun, gençlik kurulunun kurulmasında, kültürel ve sanatsal etkinliklerin organizasyonunda, burs komisyonunda burslu öğrencilere burs sağlanması gibi pek çok konuda görev aldım. Tüm bu görevleri yürütmenin yanı sıra, Emirdağlılar Vakfı Genel Sekreterliği görevimi sürdürmekteyim’’ dedi.