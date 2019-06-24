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Erenler’de zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cami önleri başta olmak üzere ilçenin birçok noktasını mesken tutan dilencilere göz açtırmıyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
Erenler’de zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cami önleri başta olmak üzere ilçenin birçok noktasını mesken tutan dilencilere göz açtırmıyor.


Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede dilencilere göz açtırmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışmalar kapsamında cami önleri başta olmak üzere birçok noktada dilenen vatandaşlara engel olan ekipler, aynı zamanda gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara da yardım eli uzatıyor.


Konu hakkında bilgilendirmede bulunan Erenler Belediyesi Başkan yardımcısı Rahmi Şengül, sokaklarda dilenerek vatandaşların duygularını sömüren dilencilere fırsat vermemek için çalıştıklarını ifade ederek, “Bilindiği gibi İl Emniyet Müdürlüğü şehirde dilencilere yönelik bir mücadele başlattı. Bizde zabıta ekiplerimiz ile birlikte kendilerine destek olarak ilçemizde bu sayıyı en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Cami önleri başta olmak üzere birçok noktayı mesken tutarak dilenciliği mesken haline getirmiş kişilerin önüne geçerek gerçekten ihtiyaç sahibi aileleri sosyal işler müdürlüğümüz ile tespit etmeye çalışıyoruz. Amacımız bu doğrultuda gerçekten ihtiyaç sahibi aileleri tespit etmek ve gerek kaymakamlığımız gerek diğer yetkili kurumlarımız ile bu ailelere yardım eli uzatabilmek” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
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