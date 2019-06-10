Erenler’de Haziran Meclisi gerçekleşti

Erenler Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Başkan Fevzi Kılıç, sözlerine Pazar günü son yolculuğuna uğurlanan Sakaryalı şehit Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta’yı anarak başladı. Başkan Kılıç, “Genç kardeşime rahmet ailesine ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum” dedi.

Roman Köy projesi hakkında düşüncelerini dile getiren Başkan Fevzi Kılıç, “Ankara da Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü ile bir araya geldik, sunumumuzu gerçekleştirdik. Seçimden önce bir ifademiz vardı, 90 gün içerisinde Kentsel Dönüşüm konusunda net bir açıklama yapacağız demiştik. Çalışmalarımız sürüyor, önceliğimiz halkımızın mağdur edilmemesidir. Roman Köy projesi adı altında roman vatandaşlarımız için bir düşüncemiz var, bu projeyle birlikte roman vatandaşlarımızın mevcut yaşam yerlerinin yakının da kendilerine daha güzel bir yaşam sunmak istiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor, Allah’ın izniyle roman vatandaşlarımızın talep ve istekleri doğrultusunda güzel bir çalışma gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Park, bahçe ve okul bahçelerinde temizleme çalışmalarının devam etiğini ve bu hafta başı itibariyle haşere ilaçlama çalışmaları da başlayacağını söyleyen Başkan Kılıç, “İlçemizde park, bahçe ve okul bahçelerinde temizleme çalışmalarının yanı sıra bu hafta başı itibariyle haşere ilaçlama çalışmaları da başladı. 4 aracımız ilaçlama konusunda aralıksız çalışıyor. Bizim amacımız halkımıza hak ettiği hizmeti sunabilmek, Rabbim hepimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Çarşamba Pazarının yerinin değişeceği söylentilerine cevap veren Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Şengül, “Çarşamba Pazarının yerinin değişeceği yönünde söylentiler var. Böyle bir durum söz konusu değil, bu yönden bir çalışma gündemimizde yoktur" dedi.