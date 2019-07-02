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Erenler Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Erenler Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısında Yaşam Merkezi Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edildi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:58
Erenler Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Erenler Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısında Yaşam Merkezi Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edildi.


Erenler Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı Meclis Salonunda Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantısına belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek başlayan Başkan Kılıç, “Ortak gayemiz ilçemize halkımızın hak ettiği hizmetleri, yatırımları kazandırmak. Belediyemizde vatandaşlarımızı dinleyerek sorunlara kalıcı çözüler bulmak adına çalışıyoruz. Amacımız daha yaşanılır bir Erenler inşa etmek. Belediyemizde vatandaşlarımızı ağırlarken bir taraftan da sahada belediye birimlerimiz tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceliyoruz” dedi.


“Gönülden seviyoruz”


Başkan Kılıç sözlerinin devamında, “Biz göreve gelmeden önce de sadece makamında oturan bir başkan olmayacağımızı defalarca ifade etmiştik. Biz sorumluluklarımızın, omuzlarımızdaki yükün farkındayız. Çalışmalarımızdan kalan zamanlarımızı halkımızla geçirmeyi seviyoruz, inanın bu bize güç ve motivasyon veriyor. Biz Erenler’in güzel insanını gönülden seviyoruz” diye konuştu. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan Meclis toplantısında konuşmaların ardından gündem maddelerine geçilirken, oy birliği ile alınan kararla Erenler Belediyesi tarafından yapımı gerçekleşen Yaşam Merkezi Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edildi.Tahsisle ilgili açıklama yapan Başkan Fevzi Kılıç, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ile konu hakkında birkaç kez bir araya geldik. Tesisin daha iyi, daha profesyonel ve uygun şartlarda halkımıza hizmet sağlayabilmesi için kira bedeli karşılığında verilmesini uygun gördük” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:58
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