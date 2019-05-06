Erenler Belediyesi meclisi toplandı

Erenler Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti.

Erenler Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı meclis toplantı salonunda Başkan Fevzi Kılıç Başkanlığında gerçekleşti. 4 gündem maddesinin olduğu toplantıda Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, sözlerinin başında meclis üyelerinin Ramazan aylarını tebrik ederek ilçe de çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Başkan Kılıç, “Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek halkımızın talepleri ve istekleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Mecliste konuşan Başkan Fevzi Kılıç, “Seçim süreci artık geride kaldı, şuan tek amacımız sahada verdiğimiz sözleri yerine getirmek. Sözlerimizin yanı sıra da halkımızın talepleri ve sorunları ile çözüm odaklı ilgilenmek. İlçemizin birçok noktasında çalışmalar sürüyor. Bu konuda sizlere de büyük görev düşüyor, sizlere de iletilen sorunlar var, el birliği inşallah hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Kılıç sözlerinin devamında, “Beledimizden bir ricası, talebi olana parti ayrımı gözetmeksizin bakıyoruz, elimizden gelen bir şeyse gerekeni yapıyoruz. Sahada da sizlerin bu ayrımı gözetmediğine inanıyorum. İlçemizin neresinde bir mağdur, mazlum varsa onun yanında olmak bizim görevimiz, boynumuzun borcudur” ifadelerine yer verdi.

Toplantı maddeleri arasında yer alan 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken Meclis maddenin karara bağlanması ile ilgili 8 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’da olağan üstü toplanacak.