"Erenköy Gümrüğü, millet bahçesi olacak"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'in, Erenköy Gümrüğü'nün olduğu alanın kaldırılması gerektiğini söylediğini belirterek, "Konuyu da biliyoruz. Daha önce de gündeme gelmişti. Ticaret Bakanımızı aradık. 'Bu gümrüğün buradan kalkması lazım, şehir dışına aktarılması lazım.' dedik. Onların da ikinci 100 günlük eylem planında zaten bu var. İnşallah gümrüğün kaldırılmasıyla birlikte mülkiyeti hazineye ait olan o arazide Ataşehir'e millet bahçesi kazandırıyoruz." dedi.

Kurum, Ataşehir'de Yeni Çamlıca, Yenişehir, Mimarsinan, Ferhatpaşa ve Mevlana mahallerinin imar sorununu konu alan toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Konuşmasında İmar İskan Blokları'ndaki soruna değinen Kurum, "İnşallah en kısa zamanda, 24-30 ay içerisinde İmar-İskan Blokları'nda oturan vatandaşlarımıza yeni, sağlıklı, depreme dayanıklı, güvenli konutlarını verir, o keşmekeşten, deprem riskinden vatandaşımızı kurtarmış oluruz. İstiyoruz ki içinde camileri olsun, sosyal donatıları, okulları, parkları ve bahçeleri olsun. Mahalle kültüründeki az katlı, yoğunluğu olmayan, hiçbir gelir elde etmediğimiz, sadece inşaat maliyetini çıkardığımız süreçte vatandaşımıza evlerini vereceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, Ataşehir'e bu sayede başka bir değer katacaklarını vurgulayarak, vatandaşlara hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Söz konusu mahallelerde yıllardır süregelen bir mülkiyet problemi olduğunu ifade eden Kurum, bu sorunun çözümü için adımların atıldığını söyledi.

Kurum, konuşmasının devamında Erenköy gümrük alanının geleceğine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Başkanımız İsmail Erdem, Erenköy Gümrüğü'nün olduğu alanın kaldırılması gerektiğini söyledi. Konuyu da biliyoruz. Daha önce de gündeme gelmişti. Ticaret Bakanımızı aradık. 'Bu gümrüğün buradan kalkması lazım, şehir dışına aktarılması lazım.' dedik. Onların da ikinci 100 günlük eylem planında zaten bu var. İnşallah gümrüğün kaldırılmasıyla birlikte mülkiyeti hazineye ait olan o arazide Ataşehir'e millet bahçesi kazandırıyoruz."

İnsana hizmet ederken gönüllere dokunduklarını ifade eden Kurum, tevazu içerisinde hareket ettiklerini dile getirdi.

Kurum, tüm kalpleri fethetmek için Cumhur İttifakı'yla hareket ettiklerini belirterek, "Çünkü Cumhur İttifakı'nın içinde gönül var, birlik ve beraberlik var. 15 Temmuz gecesi vatan, bayrak ve ezan için verilmiş bir mücadele var. Biz bu mücadeleler için çalışmaya devam edeceğiz. Neşet Ertaş'ın dediği gibi 'Aşk ile yürüyen yorulur mu?' Biz aşk ile yürüyoruz. İnşallah yorulmayacağız, size hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz bunları yaparken diğer tarafta da illet ve zillet ittifakı kuruldu. Onlar da terör örgütünün uzantılarıyla birlikte hareket ediyorlar."

Programa İsmail Erdem'in yanı sıra İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut da katıldı.



