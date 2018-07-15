Eren'i şehit eden teröristler öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Maçka’da ihbar ettiği teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbülün katillerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Soylu, Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK’nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod adlı (Kırmızı liste) Mehmet Yakışır ile Sorej kod adlı Barış Coşkun öldürüldü” ifadelerini kullandı.