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Piar Ali lakaplı Halil İbrahim Abanoz kimdir? Eren Erdem'e dosyaları Halil İbrahim Abanoz mu veriyordu?

CHP eski milletvekili Eren Erdem’e dosya taşıyan köstebeğin Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 'İç Denetim Birimi Başkanı' olarak görev yapan Piar Ali kod adlı Halil İbrahim Abanoz olduğu ortaya çıktı. Piar Ali lakaplı Halil İbrahim Abanoz kimdir? Halil İbrahim Abanoz neredir?

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:05
Piar Ali lakaplı Halil İbrahim Abanoz kimdir? Eren Erdem'e dosyaları Halil İbrahim Abanoz mu veriyordu?

CHP eski milletvekili Eren Erdem’e dosya taşıyan köstebeğin Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 'İç Denetim Birimi Başkanı' olarak görev yapan Piar Ali kod adlı Halil İbrahim Abanoz olduğu ortaya çıktı. Piar Ali lakaplı Halil İbrahim Abanoz kimdir? Halil İbrahim Abanoz neredir?

FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgütün ahtapot yapılanması tek tek deşifre ediliyor. 15 Temmuz’da İstihbarat Dairesi’ni işgale giden eski polis Zeki Taşkın, CHP eski Milletvekili Eren Erdem’e FETÖ’den dosya taşıyan ‘Piar Ali’lakaplı Halil İbrahim Abanoz olduğunu söyledi. Peki kimdir bu Piar Ali-Halil İbrahim Abanoz?

15 Temmuz'da FETÖ üyelerine geçtiği mesajda, 'emekli ya da görevdeki bütün örgüt üyelerinin darbeye direnen halka kurşun yağdırması' talimatını veren Zeki Taşkın'ın sorgudaki ifadesinde, CHP eski milletvekili Eren Erdem'e dosya getiren FETÖ’cü ismi ortaya çıktı. Zeki Taşkın'ın ifadesine göre, CHP’li Eren Erdem'e dosya taşıyan isim, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 'İç Denetim Birimi Başkanı' olarak görev yapan Halil İbrahim Abanoz. Taşkın, ifadesinde Abanoz'u şöyle tarif etti: "Trabzonlu, siyasal mezunu, sarışın, uzun burunlu, numaralı gözlüklü."

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:05
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