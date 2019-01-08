Eren Erdem tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kapanan Karşı gazetesine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında tahliye edilen ve savcılığın yaptığı itiraz sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tahliye kararına itirazını kabul edip Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkaran İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, adliyeye sevk edilen Erdem için ara duruşma açtı. Duruşmaya katılan Erdem'i 3 avukat temsil etti.

Duruşmada, Erdem ve avukatları yakalama emrine karşı beyanda bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Erdem'in, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçunun vasıf ve mahiyeti, davada dinlenilen tanık beyanları, bir kısım sanık savunmaları ve diğer mevcut delil durumuna göre kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, yurt dışına çıkmak isterken yakalanmasına göre kaçma şüphesini gösteren somut olguların bulunması, üzerine atılı yasa maddesinde öngörülen cezaların alt ve üst sınırları, suçun sübutu halinde verilmesi muhtemel ceza miktarı ve güvenlik tedbirleri, tutuklu kaldığı süre, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü olması gerekçeleriyle tutuklanmasına oy çokluğuyla karar verdi.

Bu karara üye hakimlerden Çağlayan Özbey, muhalif kaldı. Özbey, muhalefet şerhinde, "Dosyada toplanan mevcut deliller değerlendirildiğinde, sanık hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yurt dışı yasağı ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının ölçülü olacağı ve bu tedbirlere karar verilerek sanığın serbest bırakılması görüşünde olduğumdan aksi yöndeki çoğunluğun görüşüne katılmıyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal, kararın hukuksuz olduğunu savundu.

- Süreç

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada dün Eren Erdem'in tahliyesine hükmetmişti.

Erdem hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada 2 gün evine en yakın güvenlik birimine imza verme" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirlerinin uygulanması karara bağlanmıştı.

Tahliye sonrası karara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmiş ve itirazı üst mahkeme sayılan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirmişti. Bu mahkeme heyeti, itirazı kabul ederek Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını hükme bağlamıştı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde dün gerçekleşen 3. duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, Erdem'in, "silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım'' ve ''göreve ilişkin sırrın açıklanması'' suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.