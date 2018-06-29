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Gözaltına alınan CHP'li Eren Erdem tutuklandı mı? Eren Erdem kimdir?

İstanbul CHP eski Milletvekili Eren Erdem gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurmuştu. Hakim karşısına çıkan Eren Erdem terör örgütlerine yardım etmek suçundan tutuklandı. Peki Eren Erdem kimdir?

29 Haziran 2018 Cuma 14:09
Gözaltına alınan CHP'li Eren Erdem tutuklandı mı? Eren Erdem kimdir?

İstanbul CHP eski Milletvekili Eren Erdem gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurmuştu. Hakim karşısına çıkan Eren Erdem terör örgütlerine yardım etmek suçundan tutuklandı. Peki Eren Erdem kimdir?

Eren Erdem sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaştığı mesajında "An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarırım." dedi Eren Erdem hakkında FETÖ'ye yardım ettiği iddiası ile 22 yıl hapis cezası istemi ile hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde mahkeme tarafından kabul edilmişti. Liste dışı kalarak milletvekili aday listesine giremeyen CHP milletvekili Eren Erdem, eşi ve çocuğu ile birlikte  Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmek isterken hakkında alınan karar neticesinde yurt dışına çıkamamıştı.Erdem'in, hakkında açılan Karşı Gazetesi davası nedeniyle savcılığın "kaçma şüphesi" gerekçesiyle yakalama talebinde bulunması üzerine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı yakalama kararıyla gözaltına alındığı belirtildi.

İşte gözaltındaki Eren Erdem'in ilk fotoğrafı

 EREN ERDEM TUTUKLANDI

 Ankara'da bu sabah gözaltına alınan CHP Milletvelili Eren Erdem İstanbul'da hakim karşısına çıkartıldı. Erdem terör örgütüne yardım etmek suçundan tutuklandı.

SUÇU KILIÇDAROĞLU VE TEZCAN'A ATMIŞTI

Erdem bir TV kanalına telefonla bağlanarak Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi suçlamıştı. Erdem, bugüne kadar yaptığı FETÖ propagandalarından Kılıçdaroğlu'nun ve Bülent Tezcan'ın sorumlu olduğunu ifade etmişti.

"ZAMAN’A KILIÇDAROĞLU GÖNDERDİ"

CHP'li Erdem, Zaman Gazetesi'nin önüne kendisini Kılıçdaroğlu'nun gönderdiğini, MİT Tırları yalanlarını içeren tutanakları da kendisine CHP'li Bülent Tezcan'ın verdiğini ifade etmişti.

 EREN ERDEM KİMDİR?

Eren Erdem, 14 Ağustos 1986 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Babasının ismi Hasan, annesinin ismi Hüsniye'dir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Küçük yaşlarda çeşitli kurumlarda Kur’an üzerine dersler aldı. Üniversite eğitimini, dönemin politik koşulları içinde yarıda bırakmak zorunda kaldı. Kur’an odaklı İslam düşüncesi üzerine çalışmalar yapmaya başladı.  Türkiye’de geleneksel İslam anlayışına itiraz temelinde şekillenen “hanif müslümanlık” hareketinin öncülerinden Erdem, 2000'li yılın hemen başında kurulan “haniflik” düşüncesini esas alan platformlarda öncü görevler aldı. Şimdiye kadar, “Gayya Karanlığından Kur’an Aydınlığına, Abdestli Kapitalizm, Nurjuvazi, Şeytan Evliyaları, Selman-ı Pak, İslam ve Kapitalizm, Riya Tabirleri, Devrim Ayetleri adlı 8 kitap yazdı.” Bir çok kitabı büyük ilgi gördü.

Halen Ezber Bozanlar adında bir televizyon programı yapmakta olan yazar, bağımsız yazarlığını devam ettirmektedir. 

Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP milletvekili olarak meclise girmiştir.  İyi derecede İngilizce bilen Eren Erdem, evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

 
 
Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 14:09
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  • AhmetAhmet15 sa önce
    Geç bile kalındı şerefsiz VATAN H.INi
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