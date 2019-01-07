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Eren Erdem son dakika cezası belli oldu Eren Erdem’e ne kadar ceza verildi

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında mütalaasını açıklayan savcı, eski CHP Milletvekili Eren Erdem için hapis cezası istendi. Eren Erdem’e ne kadar ceza verildi? İşte cezasının miktarı...

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:43
Eren Erdem son dakika cezası belli oldu Eren Erdem’e ne kadar ceza verildi

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında mütalaasını açıklayan savcı, eski CHP Milletvekili Eren Erdem için hapis cezası istendi. Eren Erdem’e ne kadar ceza verildi? İşte cezasının miktarı...

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında mütalaasını açıklayan savcı, eski CHP Milletvekili Eren Erdem için 19 yıla kadar hapis istedi.

Eren Erdem kimdir?

Eren Erdem, 14 Ağustos 1986 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Babasının ismi Hasan, annesinin ismi Hüsniye'dir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Küçük yaşlarda çeşitli kurumlarda Kur’an üzerine dersler aldı. Üniversite eğitimini, dönemin politik koşulları içinde yarıda bırakmak zorunda kaldı. Kur’an odaklı İslam düşüncesi üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Türkiye’de geleneksel İslam anlayışına itiraz temelinde şekillenen “hanif müslümanlık” hareketinin öncülerinden Erdem, 2000'li yılın hemen başında kurulan “haniflik” düşüncesini esas alan platformlarda öncü görevler aldı. 

Şimdiye kadar, “Gayya Karanlığından Kur’an Aydınlığına, Abdestli Kapitalizm, Nurjuvazi, Şeytan Evliyaları, Selman-ı Pak, İslam ve Kapitalizm, Riya Tabirleri, Devrim Ayetleri adlı 8 kitap yazdı.” Bir çok kitabı büyük ilgi gördü. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP milletvekili olarak meclise girmiştir.  İyi derecede İngilizce bilen Eren Erdem, evli ve 1 çocuk babasıdır. Silahlı terör örgütüne yardım’, ‘gizli tanığı deşifre etmek’, ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek’ iddialarıyla 28 Haziran 2018 tarihinde gözaltına alınmıştır.  

 

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 14:43
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