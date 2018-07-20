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Tutuklu bulunan CHP eski milletvekili Eren Erdem'den kurultay mesajı!

Eren Erdem'den kurultay mesajı Karşı Gazetesi davasında "kaçma şüphesi" gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra tutuklanan eski CHP milletvekili Eren Erdem tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden mesaj gönderdi.

20 Temmuz 2018 Cuma 14:12
Tutuklu bulunan CHP eski milletvekili Eren Erdem'den kurultay mesajı!

Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanan eski CHP milletvekili Eren Erdem, olağanüstü kurultay için imza veren isimler arasında bulunuyor. Partideki muhalif grubun içinde yer alan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Erdem'in Silivri'den gönderdiği mesajı paylaştı. Erdem mesajında şunları yazdı,

“Şu ana kadar onbinlerce kitabım için imza attım, memlekette pek bir şey değişmedi :) Fakat dün olağanüstü kurultayımızın toplanması için verdiğim 1 (bir) imza, değişimi ve umudu yeşertmeye katkı verecek. Silivri'de ben çok iyiyim. Çünkü haklıyım. Türkiye'nin her yerinde herkesin iyi olması için mücadeleye hız kesmeden devam.”

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 14:12
  1. İstanbul
  2. Eren Erdem

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  • hercaihercai36 dk önce
    Salla bakalim salla! Imzanla partinize demokrasi gelir belki, ama fazla umutlanma!
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