Tutuklu bulunan CHP eski milletvekili Eren Erdem'den kurultay mesajı!

Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanan eski CHP milletvekili Eren Erdem, olağanüstü kurultay için imza veren isimler arasında bulunuyor. Partideki muhalif grubun içinde yer alan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Erdem'in Silivri'den gönderdiği mesajı paylaştı. Erdem mesajında şunları yazdı,

“Şu ana kadar onbinlerce kitabım için imza attım, memlekette pek bir şey değişmedi :) Fakat dün olağanüstü kurultayımızın toplanması için verdiğim 1 (bir) imza, değişimi ve umudu yeşertmeye katkı verecek. Silivri'de ben çok iyiyim. Çünkü haklıyım. Türkiye'nin her yerinde herkesin iyi olması için mücadeleye hız kesmeden devam.”