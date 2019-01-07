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Eren Erdem hakkında yakalama kararı

Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine ilişkin yapılan itiraz üst mahkemece kabul edildi- Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve yurt dışına çıkmak isterken yakalanmasını göz önüne alarak, Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı

07 Ocak 2019 Pazartesi 21:46
Eren Erdem hakkında yakalama kararı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada tahliyesine karar verilen sanık Erdem hakkında, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin bugünkü duruşmada Eren Erdem hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti.

Savcılık, atılı suçların yasada öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesinin göz önünde bulundurularak, sanık Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

İtirazı değerlendiren üst mahkeme İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, "dosya kapsamı, sanık savunmaları, dinlenilen tanık beyanları, mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiğinde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, sanığın yurt dışına çıkarken yakalanması göz önüne alınarak üzerine atılı suçun yasa maddesindeki cezasının alt ve üst sınırları, tutuklu kaldığı süre ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle itirazın kabulüne karar verdi.

Mahkeme, sanık Eren Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına oy birliğiyle hükmetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 21:46
  1. Eren Erdem
  2. FETÖ
  3. Yakalama kararı

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