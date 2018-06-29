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Eren Erdem hakkındaki iddia belli oldu: "Yabancı istihbarat örgütleri ile görüştü!"

CHP eski milletvekili Eren Erdem’in gözaltına alınmasına ilişkin gerekçe belli oldu. Erdem’in yurtdışına kaçmak üzere yabancı istihbarat örgütleri ile görüştü ihbarı üzerine yargılandığı ağır ceza mahkemesince hakkında kaçacağına ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

29 Haziran 2018 Cuma 11:08
Eren Erdem hakkındaki iddia belli oldu: "Yabancı istihbarat örgütleri ile görüştü!"

CHP eski İstanbul milletvekili Eren Erdem'in gözaltına alınma gerekçesi ortaya çıktı. Eren Erdem'in yurtdışına kaçmak üzere yabancı istihbarat örgütleri ile görüştüğüne ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşan bir ihbar üzerine yargılandığı mahkeme tarafından yurtdışına kaçacağına ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığı, bu karar gereği gözaltına alındığı öğrenildi.

22 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME DÜZENLENMİŞTİ

Geçtiğimiz Mayıs ayında FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği Karşı Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni CHP'li eski milletvekili Eren Erdem hakkında 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Erdem'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'Gizli tanığı deşifre etmek' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarını işlediği ileri sürüldü.

24 HAZİRAN'DA MİLLETVEKİLİ ADAYI GÖSTERİLMEDİ

Söz konusu iddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken Erdem hakkında da 'yurtdışına çıkış' yasağı verildi. Erdem, dava açılması ardından sürpriz şekilde 24 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı gösterilmedi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEDİ

Bu gelişme üzerine eşi ve oğlu ile birlikte Almanya'ya gitmek üzere kısa sürede Atatürk Havalimanı'na gelen Eren Erdem yurtdışına çıkış yasağı gerekçe gösterilerek yurtdışına çıkartılmadı. Eşi ve oğluna ise müsaade edildi.

'YABANCI İSTİHBARATLA GÖRÜŞÜYOR' İDDİASI

Bu arada 22 Haziran günü Eren Erdem ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ilginç bir ihbar ulaştı. İhbar'da Erdem'in 24 haziran seçimlerinden sonra yurtdıışına kaçmak üzere yabancı istihbarat örgütleriyle görüştüğü, bir Avrupa ülkesine gitmek istediği iddiiasına yerverildi.

BAŞSAVCILIK MAHKEMEYE BİLDİRDİ

Bu ihbar üzerrine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve Erdem'in yargılandığı mahkemeye başvurarak ihbarı delil olarak sunmak suretiyle hakkında yakalama kararı verilmesini talep etti. Eren Erdem zaten Başsavcılıkça bir televizyon kanalındaki Zaman Gazetedi ziyateti ve MİTTIR'larına ilişkin belgeler ile ilgili açıklamaları sebebiyle ifadeye çağarılmış fakat savcılığa gelmemişti.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi ise Başsavcılığın başvurusu üzerine yaptığı değerlendirmede Eren Erdem'in kaçacağına ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle yakalama kararı verdi. Yurtdışına çıkış yasağının yetersiz olacağı kararda belirtildi.

MAHKEMEYE ÇIKACAK

Bu karar üzerine evi önünde gözaltına alınan Eren Erdem, gözaltına alındığını sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyurdu. Eten Erdem yargılandığı İstanbul 35. ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkacak.

(Sabah)

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:08
  1. İstanbul
  2. eren erdem
  3. yabancı istihbarat

YORUM YAZ

  • KürşatKürşat12 sa önce
    Çözün dil'ini bu hain adamın.Bildikleri şeyler bir çok hain yapılanmayı ortaya çıkaracaktır kanaatindeyim. En azından chp ve Kılıçdaroğlu'nun feto ile olan gizli ilişkikeri ve sır'ları nı bu ermemiş erdemsiz ifşa edebilir.
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