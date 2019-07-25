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Eren Enerji’nin uçakta beyin kanaması geçiren müdürü vefat etti

Yaklaşık 15 gün önce Ankara’dan İzmir’e uçakla seyahat ettiği esnada havada beyin kanaması geçiren Eren Enerji Liman müdürü Haydar Özkan Ege’den üzücü haber geldi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
Eren Enerji’nin uçakta beyin kanaması geçiren müdürü vefat etti

Yaklaşık 15 gün önce Ankara’dan İzmir’e uçakla seyahat ettiği esnada havada beyin kanaması geçiren Eren Enerji Liman müdürü Haydar Özkan Ege’den üzücü haber geldi.


Uçağın İzmir pistine inmesi ile birlikte ambulans ile birlikte acil olarak İzmir’de ameliyata alınan Haydar Özkan Ege 15 gündür İzmir’de yoğun bakımda tedavi altında tutuluyordu. Haydar Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.Tedavi gördüğü hastanede bu gün hayata gözlerini yuman Ege; Cumartesi günü Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. 58 yaşında evli ve 19 yaşında bir çocuk sahibi olan Haydar Özkan Ege’nin oğlu da Fenerbahçe basketbol takımında forma giyiyordu. Erdemir‘den emekli olduktan sonra Eren Enerji’de Liman Müdürü olarak çalışmaya başlayan Haydar Özkan Ege’nin vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
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