Eren Enerji Müdürü son yolculuğuna uğurlandı Eren Enerji Liman Müdürü Özkan Ege, son yolculuğuna uğurlandı.

Eren Enerji Liman Müdürü Özkan Ege, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Eren Enerji Liman Müdürü Özkan Ege, bugün Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Eşi ve oğlunun taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine Eren Holding yönetim kurulu başkanı Ahmet Eren ve şirketin üst düzey yöneticileri de katıldı.Yaklaşık iki yüz çalışma arkadaşı da son yolculuğunda Haydar Özkan Ege’yi yalnız bırakmadı.

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