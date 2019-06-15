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Eren Bülbül’ün ağabeyinden Başkan Göksu’ya ziyaret

Trabzon’un Maçka ilçesinde şehit edilen Eren Bülbül’ün ağabeyi Mücahit Bülbül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’yu makamında ziyaret etti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:32
Eren Bülbül’ün ağabeyinden Başkan Göksu’ya ziyaret

Trabzon’un Maçka ilçesinde şehit edilen Eren Bülbül’ün ağabeyi Mücahit Bülbül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’yu makamında ziyaret etti.


Eren Bülbül, Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar ederek PKK’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine göstermek isterken açılan ateş sonucu teröristler tarafından şehit edilmişti. Bülbül’ün ağabeyi Mücahit Bülbül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile bir araya geldi. Saldırıda şehit düşmeden önce sosyal medyadaki hesabında "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül için Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da "İyi ki varsın Eren" dedi.



Annesiyle telefonda görüştü


Başkan Göksu, Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ile de görüntülü telefon görüşmesi yaptı. Göksu, aileyi İstanbul’da misafir etmek istediklerini, kendisinin de Trabzon’a ziyaretlerine giderek annenin, ellerinden öpeceğini söyledi. Göksu telefonda Ayşe Bülbül’e, "Eren’i rahmet ve minnetle anıyoruz, Rabbim mekanını cennet etsin inşallah. Allah Eren’den de, sizden de razı olsun. Bu ülke Eren’ler sayesinde dimdik ayakta duruyor" diye konuştu.


Ağabey Mücahit Bülbül de Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’ya teşekkür ederek, "Sizin hizmetlerinizi takip ediyor ve takdirle karşılıyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:32
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