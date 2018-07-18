HDP'li Remziye Tosun'dan küstah açıklama

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Batı'da CHP'den giden emanet oylarla barajı aşarak Meclis'e girdi.

Devletten maaş almaya başlayan HDP'li vekillerin ilk işi PKK'lı teröristlerin cenazesine katılmak oldu.

Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li Remziye Tosun ile Musa Farisoğulları hakkında soruşturma başlattı.

HDP'li vekillerin ilk açıklaması da oldukça küstahçaydı.

"SORUŞTURMA YOK HÜKMÜNDEDİR"

Remziye Tosun, HDP Diyarbakır'ın hesabından yapılan "Halkımızın acılarını da sevinçlerini de paylaşacağız. Halkın vekili olmak bunu gerektirir. Başlatılan soruşturma bizler için yok hükmündedir." açıklamasını paylaştı.