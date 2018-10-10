Eren Bülbül Yetimhanesi Somali’de açıldı

Dünyada çeşitli nedenlerle yetim kalmış 400 milyona yakın çocuk bulunuyor. Her yıl milyonlarca çocuk insan tacirleri, organ ve fuhuş mafyaları tarafından satılıyor veya misyonerlik faaliyetlerinde kullanılıyor. Çocukları güvensiz ortamlardan korumak için açılan yetimhaneler hayati öneme sahip. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki yetimlere hamilik yapmayı sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, Sabah Namazı Devrimi ve Trabzon İHH ile birlikte Somali’de inşa ettiği 24 kişilik kız yetimhanesiyle Somalili yetimlere yeni bir umut kapısı araladı.

Yetimhane, Trabzon’un Maçka ilçesinde hain terör saldırısı sonrasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adı verildi. Şehit Eren Bülbül Yetimhanesi, 6 ayrı binadan oluşan Şehitler Kompeksi’nin içerisinde inşa edildi. Diğer 5 yetimhanenin ve 1 okulun inşasının devam ettiği kompleks, tamamlandığında toplamda 120 yetim yeni evlerine kavuşmuş olacak.

10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen kompleksin içerisinde iki katlı bir bina şeklinde yer alan Şehit Eren Bülbül Yetimhanesi’nde; çok amaçlı salon, mutfak, etüt salonu, yatak odaları ve bakıcı odası bulunuyor. Toplamda 215 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olan yetimhanede yetimlerin; eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, barınma şartlarının iyileştirilmesi, kalkınma ve farkındalığın oluşturulması gibi faydaların da sağlanması bekleniyor.

Açılışa; T.C. Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, TİKA Mogadişu Program Koordinatörü Galip Yılmaz, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Özgür Yüce, İHH Doğu Afrika Koordinatörü İsmail Songür, Gazeteci Yazar Adem Özköse, Sabah Namazı Devrimi gönüllüleri, Trabzon İHH görevlileri ve bölgedeki diğer resmi kurum temsilcileri katıldı.

Büyükelçiden İHH’ya teşekkür

Açılış töreninde konuşan T.C. Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Somali’de uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren İHH’ya teşekkür etti. “Şehitler Kompleksi’nin ilk adımının açılışında sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum” diyen Olgan Bekar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün 6 binadan oluşacak olan bu kompleksin ilk binasının açılışını gerçekleştiriyoruz. Yetimhanenin yanı sıra aynı zamanda kızlar için bir okul da burada faaliyete geçecek. Bu şekilde bu yerleşke, kız yetimlerimiz için iyi bir sığınak olacak. Şehit Eren Bülbül Kız Yetimhanesi’nin hazırlanmasında ve inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En kısa zamanda bu yerleşkenin tamamının inşaat çalışmalarının tamamlanarak faaliyete geçmesini temenni ediyorum.”

“Projenin Somali’ye uygulanması imkansız görünüyordu”

Olgan Bekar’ın ardından konuşan İHH Doğu Afrika Koordinatörü İsmail Songür de projenin başlama hikayesinden bahsetti. “Projenin Somali’ye uygulanması aslında imkansız görünüyordu” diyen Songür, şunları söyledi:

“İlk olarak bu projeyi hazırlarken ağabeylerimizle istişare ettik. Konuştuk ve birçok konuda çıkmaza girdik. İmkansız göründü. Maddi olarak imkansız göründü. Somali şartlarında böyle bir projenin gerçekleştirilmesi cidden zordu. Ama buna rağmen ‘Bismillah’ diyerek projeyi başlattık. Nasip olursa kompleksimizin adını da ‘Şehitler Kompleksi’ koymayı düşünüyoruz. Türkiye’deki şehitlerin adını yaşatmak istiyoruz. Bizler gelip geçiciyiz ama Somali’nin geleceği için bu projenin önemli olduğunu düşünüyorum.”

“Gençlerle yola çıktık”

Yetimhane açılışı için Somali’ye giden Gazeteci Yazar Adem Özköse ise Eren Bülbül’ün şehadetinin ardından gençlerle bir araya gelerek, Eren’in ismini yaşatmak için neler yapılabileceğini konuştuklarını söyledi. Daha önce de gençlerle cami, yetimhane ve okul yaptırdıklarını ifade eden Adem Özköse, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Gençlerle bir hayal kurduk. Yetimhane maliyeti çok ciddi bir meblaydı bizim için. Çünkü yola çıkarken birçoğu üniversiteli ve liseli olan arkadaşla yola çıktık. Fakat şunu öğrendik. Yolun sonucu, yola çıkarkenki niyetinize göre şekilleniyor. Yola çıktığınızda mutlaka yoldaşlarınız sizi buluyor. Bizim de öyle oldu. Allah razı olsun biz yola çıktıktan kısa bir süre sonra Trabzonlular, Trabzon İHH aracılığıyla bu projeye sahip çıktılar. Kısa bir zaman içerisinde bu projenin parası toplandı.

Eren Bülbül, Muhammet Safitürk vatan için, millet için, ümmet için şehit oldular. Çünkü Anadolu demek aynı zamanda ümmet demektir. Ülkemiz için, dinimiz için şehit düşen bütün kardeşlerimiz katillerinden çok daha fazla yaşayacaklar. Trabzon Maçkalı Eren Bülbül’ün ismi Somali’de ve dünyanın dört bir yanında inşallah kıyamete kadar yaşayacak.”