0553 313 94 23

Ereğli’de zabıta denetimleri

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:41
Ereğli’de zabıta denetimleri

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor.


Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde özellikle gıda sektöründe ticaret yapan işletme ve şahıslara karşı tedbirler alırken, gereken cezai müeyyideleri de uyguluyor. Denetimler hakkında değerlendirmede bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Halkımızın sağlığını tehdit eden, huzurunu bozan her türlü faaliyetin, hukuki ve ahlaki olmayan her işin karşısındayız. Bu noktada taviz vermeyecek, bu tür faaliyetleri gerçekleştirenlere caydırıcı önlemleri almaya devam edeceğiz. Huzur şehri Ereğli’yi sosyal, ekonomik, kültürel anlamda yaptığımız hizmetlerle inşa etmenin yanında vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliği açısından da gereken her türlü çalışmayı yapacağız. Allah’ın izniyle çıktığımız bu yolda hedeflerimize ulaşmak için tüm engelleri aşarak Ereğli’mize huzurlu ve modern bir şehir hüviyeti kazandıracağız. Bu anlamda hemşehrilerimizin de desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:41
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Thompson üzümünün Buldan’da deneme üretimine başlandı
    1. Thompson üzümünün Buldan’da deneme..
    2. Samsun’da 263 litre kaçak içki ele..
    3. Gazişehir Gaziantep'te sezon..
    4. Adanalı aşçılardan Mengen’de..
    5. Selçuklu Belediyespor Wushu Kung-Fu..
    6. Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
    7. Bakan Soylu'nun talimatı sonrası..
    8. YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde..
    9. Kardeşlerin silahlı bıçaklı kavgası: 2..
    10. Trafik ışıklarına yuva yapan kumruya..
    11. Bahçesinde 22 kök dişi Hint keneviri..
    12. Atatürk Üniversitesi eğitim ağını..
    13. Altın fiyatları
    14. Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı..
    15. Pompalı tüfekli saldırgan adliyeye..
    16. Aksa Elektrik, Türkiye’nin en büyük..
    17. İlk kurşun hikayesi ve...
    18. Ereğli’de zabıta denetimleri
    19. Trabzonspor tribünlerine yeni bir..
    20. Salihli’nin sorunları bir bir çözülüyor
    21. Almanya'da bileşik PMI, 73 ayın en..
    22. Arnavutköy’de feci olay: 11 büyükbaş..
    23. Ağaçlandırma sahasındaki yangında 250..
    24. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme..
    25. İran'dan nükleer anlaşmadan ayrılma..
    26. Pekmez’den kurban uyarısı
    27. Veteran okçulardan Avrupa..
    28. Belediye Kütahyaspor, tribün liderleri..
    29. Gençlere yönelik doğa kamp alanı..
    30. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanına..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!