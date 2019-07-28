0553 313 94 23

Ereğli’de Türk çoban, av ve bekçi köpekleri yarıştı

Konya’nın Ereğli ilçesinde Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması’nın 6.

28 Temmuz 2019 Pazar 18:15
Ereğli’de Türk çoban, av ve bekçi köpekleri yarıştı

Konya’nın Ereğli ilçesinde Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması’nın 6. Etabı gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren 3 ırkın birincilerinin Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacağı belirtildi.



Atatürk Kültür Parkı’nda düzenlenen Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması’nın 6. Etabına Türkiye’nin dört bir yanından katılım gerçekleşti. Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri kategorisinde yapılan yarışmaya 350’den fazla köpek dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmada, özellikle çoban ve kangal köpeklerinin büyüklükleri ile bir çoban köpeğinin 2 kişi tarafından güçlükle kaldırabilmesi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yarışma sonunda dereceye giren 3 ırkın birincilerinin Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacağı belirtildi.



Yarışmacılar, köpeklerin bakımının çok zor ve zahmetli olduğunu ancak onlara kendi çocukları gibi baktıklarını söyledi. Yarışmada dereceye girmeyi hedeflediklerini ifade eden köpek sahipleri, köpeklerini yarışmaya hazırladıktan sonra jüri önüne çıkardı. Hayvan sahipleri, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’ya vermiş olduğu destek ve katkıdan dolayı teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 18:15
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da hayvan hırsızlığı
    1. Konya'da hayvan hırsızlığı
    2. FSM Köprüsü trafiğe tamamen açıldı
    3. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki 31..
    4. Vahşet! Köye giren kaplanı sopalarla..
    5. Aydın: “Kastamonuspor, şehrin en büyük..
    6. Off-Road yarışları nefes kesti
    7. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    8. İsrail, Filistin'in elektrik borcunu..
    9. Douglas: "Abdullah Avcı çalışmak..
    10. Türk çıkarma gemisi TCG Bayraktar o..
    11. Rizeliler Aydın Zeytinyağı’na yoğun..
    12. Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi
    13. Şehit babası Bilgin Hırçın son..
    14. Başkan Uygur, oğlunun işine son verdi
    15. Kabil’de bilanço artıyor: 2 ölü, 25..
    16. İnegöl’de feci kaza: 5 yaralı
    17. Gazeteci Arseven'den Cumhurbaşkanı..
    18. Kalp krizi geçiren ünlü profesör vefat..
    19. Usta oyuncu Yalçın Gülhan son..
    20. Kanalizasyon inşaatında göçük: 1 ölü
    21. 3 yaşındaki Kağan’ın aranmasına devam..
    22. Kestiği ağacın altında kalarak..
    23. Karaman'da esnaflar buldu!..
    24. Piknikte baraja düşen genç hayatını..
    25. Ereğli’de Türk çoban, av ve bekçi..
    26. Yola dökülen mıcır sürücülere zor..
    27. Soylu: "Geçici koruma statüsündeki..
    28. Kastamonu’da orman yangını
    29. Korkunç olay! Tamir ettiği midibüsün..
    30. Afyonkarahisar'da tekne battı: 1 ölü
    İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
    İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor