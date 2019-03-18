0553 313 94 23

Ereğli’de Şehit Aileleri Derneği’nin açılışı gerçekleştirildi

Konya’nın merkez Ereğli İlçe Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde yapımı tamamlanan Şehit Aileleri Derneği’nin açılışını gerçekleştirdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:04
Ereğli’de Şehit Aileleri Derneği’nin açılışı gerçekleştirildi

Konya’nın merkez Ereğli İlçe Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde yapımı tamamlanan Şehit Aileleri Derneği’nin açılışını gerçekleştirdi.


Ulu Cami Önü Devlet Bahçeli Meydanı’nda yapımı tamamlanan Şehit Aileleri Derneği’nin açılışına Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ilçe protokolü ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Hamit Köşe, Ereğli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan, şehit aileleri, gaziler, siyasi partilerin belediye başkan adayları, STK temsilcileri, oda ve birlik başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Konuşmasına şiir okuyarak başlayan Ereğli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan, “Başta Belediye Başkanımız Özkan Özgüven olmak üzere Başkan Yardımcılarımıza, Belediye Meclis Üyelerimize ve bu binada emeği olan herkse yürekten teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde böyle güzel bir açılış programından bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Şehit Aileleri Derneği binasının Ereğli’mize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum, mekanları cennet olsun inşallah” şeklinde konuştu.


Edilen duanın ardından söz alan Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Hamit Köşe ise, “Böyle güzel bir Şehitler Derneği olarak Türkiye’de bir ilk olan bu hizmetin açılışında bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bu ülkeyi bize yurt kılan şehitlerimize sahip çıkmak çok değerlidir, böyle bir belediye başkanına ve dernek başkanına sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Öncelikle böyle güzel bir bina için belediye başkanımıza ve ekibine, dernek başkanımıza, katılımlarınızdan dolayı siz değerli Ereğli halkına teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.


Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Bugün anlamlı bir gün 104 yıl önce yazılan bir destanın, dünya tarihine kazınan bir zaferin yıldönümü. Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere vatan uğruna şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Bu özel günde anlamlı bir hizmetin açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Görev süremiz boyunca vatan uğruna şehit düşen kahramanlarımızın bizlere emanetleri olan ailelerinin, gazilerimizin her zaman yanlarında olduk. 5 bin tane hemşehrimize Çanakkale’yi, o kutsal toprakları ziyaret etme imkanı sunduk. Her ihtiyaçlarını, taleplerini anında yerine getirmek için çaba gösterdik. Bu doğrultuda onların takdiri ve bize olan samimi yaklaşımlarını görmek de mutluluğumuza mutluluk katıyor. Belediyemiz çalışmaları bünyesinde bu meydanımızı restorasyon çalışmaları gerçekleştirdik ve bunun yanında bir de ihtiyaç olarak gördüğümüz Şehit Aileleri Derneğimiz için bir binanın yapımını bu alan içerisinde yaptık. Ayrıca burayı canlandırmak adına 5 adet de işyeri yaptık. Yapımını tamamladığımız dernek binamızın açılışını da böyle anlamlı ve değerli bir günde yapmayı uygun gördük. Ereğli Belediye Başkanı olarak görev yaptığımız 5 yıl içerisinde birçok hizmet yaptık. Alt yapısından, üst yapısına, vizyonel parklardan, ışıklarla donattığımız caddelerimize kadar geriye dönüp baktığımızda bunları da yapmışız diye gururlandığımız eserlerimizin içerisinde içimize en çok sinen, bizleri duygulandıran ve bir ilk olan hizmetimiz şu anda açılışında bulunduğumuz Şehit Aileleri Derneğimizdir. Bu hizmette emeği olan herkese teşekkür eder, bizleri bu açılışımızda yalnız bırakmadığınız için siz değerli hemşehrilerimize ve protokolümüze saygılarımı sunarım, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.


Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi ise, “Bugün iki önemli duyguyu yaşıyoruz, bir taraftan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü gururla, mutlulukla kutlarken diğer yandan Şehitler Günü’nün hüznünü yaşıyoruz. Tabi ‘Çanakkale geçilmez’ sözü Anafartalar kahramanı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün diriliş destanının başlangıcını yaptığı ‘Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum’ sözüdür. Ülkemizde al bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, camilerimizden ezanlarımız özgürce yankılanıyorsa bunun temelinde bağımsız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucuları, şehitlerimiz ve gazilerimiz vardır. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Belediye Başkanımıza güzel hizmetlerinden dolayı ve bizlere karşı gösterdiği yakınlık, kardeşlik ve misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu anlamlı hizmet için belediye başkanımız ve ekibi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Açılış programı plaket takdimlerinin ardından protokol eşliğinde tüm katılımcılarla beraber Şehit Aileleri Derneği binasının gezilmesiyle son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay oy kullanma saatleri 2019 Hatay yerel seçim sonuçları
    1. Hatay oy kullanma saatleri 2019 Hatay..
    2. Ayşen Zeybekci: "Vatan hainleri ve..
    3. Apple, o iPhone modellerinin fişini..
    4. Aliağaspor, İstanbul deplasmanından 1..
    5. İnegöl Belediyesi vatandaşlara üzüm..
    6. Irak ordusu ile terör örgütü PKK..
    7. Kocabıyık: "Bu seçim Narlıdere’nin..
    8. Çanakkale şehitleri Silopi’de anıldı
    9. Aydın'da 'AK Parti bayrağı'..
    10. Araştırma şirketinden bir ilk: Anket..
    11. Şırnak merkezli terör operasyonu
    12. Ayan, TTK Makine İkmal Daire..
    13. Kına gecesi pusu kurup 3 kişiyi..
    14. Samsun’da cinsel içerikli kaçak ürünle..
    15. Mozambik Devlet Başkanı: “Kasırgada..
    16. Afrika'da sıtmaya yakalanan baba öldü,..
    17. Borsa günü yükselişle tamamladı
    18. FETÖ destekli Akşener’den Erdoğan’a..
    19. Samsun’da konut satışları
    20. Mustafa Destici'den 'beka sorunu'..
    21. Baydilli rakibinin seçim bürosunu..
    22. Ordu’da damat dehşeti
    23. Bakan Kurum açıkladı! "2023'e kadar..
    24. Çanakkale ruhu Artvin'de yaşatıldı
    25. Narkotik polisinden şok uygulama
    26. Kuşadası’nda fuhuşa teşvik suçundan..
    27. Çanakkale şehitleri için 50 metrelik..
    28. Çanakkale şehitleri için 50 metrelik..
    29. Sanayiciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan..
    30. Sanayiciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan..
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun