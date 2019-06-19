Ereğli’de istihdama yönelik proje için tanıtım programı düzenlendi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından yürütülen "Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı Gençler İçin Daha Fazla İstihdam Projesi" tanıtım toplantısı düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezindeki toplantının açılış ve selamlama konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Avrupa Birliğine aktardığımız kaynaklarımızın bu tür anlamlı projelerle ülkemize hibe olarak döndürülmesinden dolayı çok mutluyuz. 785 Bin liralık proje içerisinde eğitimler var, ziyaretler var ve iyi niyet protokolü hazırlama gayretimiz var. Bu kapsamda arkadaşlarımız gelecek hafta İspanya’ya giderek iyi niyet protokolünü takdim edecekler ve bir başka projeyle gençlerimizin istihdamına yönelik ciddi bir çaba ortaya konacaktır. Projelerle istihdam alanları oluşturmak suretiyle inşallah Ereğli’de işsiz bırakmamaya da kararlıyız. Ereğli’den 4 kadınımız Ankara’da konaklama ve iaşe giderleri bu projeden karşılanmak üzere 2 ay süreyle eğitim alacaklar. İş tabanlı öğrenme, proje yazma ve uygulama, kendi işini kurma gibi alanlarda alacakları eğitimlerde ciddi anlamda mesafe alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İşsizlik sorununa dikkat çeken Başkan Oprukçu, “Belediye Başkanlığına seçildikten sonra somut olarak yaşadığımız bir hadise var. Hayırlı olsun ziyaretlerinin hemen akabinde gelen vatandaşlarımızın yüzde 90’ı belediyeden iş talebi ile geliyorlar. Belediye olarak bu kadar yoğun talebi karşılama olanağı olmadığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Ereğlililer olarak, siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, mülki yetkililerimiz mutlaka bu konuda kafa yoruyorlar ama ülkemizde iktisadi daralmanın doğal sonucu olarak işsizlik rakamlarının yüzde 14’ü, yüzde 5’i bulduğu bir tabloyu yaşadığımızı da göz önüne alırsak herkesin ferasetini konuşturmak suretiyle feragat yapması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu manada samimi bir duruşu ve gayreti özellikle iş adamlarımızla ortaya koymak gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri seviyor ve sayıyorum. Belediye Başkanı olarak Ereğli’ye hizmet etmekten çok büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ve yükümüzün ağır olduğunun, zor olduğunun bilinci ile inşallah altından kalkma samimi çaba ve gayretini sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çifti de, “Kültürel değerlerin korunması, farklı kültürlerin tanınması, geleneksel değerlerin başka ülkelerin vatandaşları tarafından tanınması aslında dünyanın ne kadar küçük bir yer olduğunu, evrensel değerleri tanımak için bu bilgi çağında iletişimin ne kadar önemli olduğunu da vurgulamaktadır. Ülkemizde milli birliğimiz ve beraberliğimizi güçlendirmek, pekiştirmek zorundayız. Önce bilinçli, kendini bilen, başkasının hakkına saygı duyan, insan haklarına saygılı olan ve özgür, demokratik düşünen bireyler yetiştirmeliyiz. Eğitim sistemimizi de buna göre şekillendirmeliyiz. O nedenle bu gibi projeler çok kıymetlidir. Bu eşleşme programı ile İspanya’ya gideceklere başarılar diliyorum ve bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Toplantıya, Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Müftüsü Celal Malkoç, Belediye Meclis Üyeleri, kurum müdürleri ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından projenin tanıtımı slayt ve görsellerle katılımcılara anlatılarak program son buldu.