Ereğli’de Hint keneviri ve esrar ele geçirildi

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir eve düzenledikleri operasyonda 15 gram kubar esrar ile 87 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı Zengen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Zengen Mahallesi’nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 15 gram kubar esrar ile 87 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili evde bulunan K.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.