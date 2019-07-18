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Ereğli TSO’da “Kefalet Sigortası" konferansı

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Kdz.

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:10
Ereğli TSO’da “Kefalet Sigortası" konferansı

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Kdz. Ereğli’de TSO üyelerine kefalet sigortasını anlattı. Yaşar bu sigorta sayesinde KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda alacaklarının önemli bir bölümünün devlet destekli alacak sigortası havuzu tarafından karşılandığını söyledi.


Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yaşar Tetiker Konferans Salonu’nda kamu ve özel İhalelerde diğer ticari işlemlerde banka teminat mektubu yerine kabul edilen “Kefalet Sigortası" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar, kefalet sigortasının KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda alacaklarının önemli bir bölümünün devlet destekli alacak sigortası havuzu tarafından karşılanabildiğini anlattı. Yaşar konuşmasında, “Sigorta öyle enteresan bir şey ki diğer tüm mal ve hizmetlerden farklı olarak ihtiyaç duyulduğunda alınamayacak tek şey. Bugün bir kere daha anladık ki, aslında sigorta böyle bir şey, aslında sigorta olmadığında her şey durabilir. Sadece kendimizin satmaya çalıştığı, kendimizin dayattığı ürünler değil de gerçekten piyasanın neye ihtiyacı var, iş insanlarımızın neye ihtiyacı var, biraz buna kulak verelim. Hem sahada olalım birbirimizi dinleyelim, birbirimizle istişare edelim, hem de ürünlerimizi koyalım istedik ve bunun için yola çıktık. En azından biz Quick Sigorta olarak ‘hazineden aldığımız lisans gereği kefalet sigortası alanında faaliyet gösterelim’ dedik.


Kefalet sigortası nedir? Kefalet sigortası adından anlaşılacağı gibi aslında bir kefalet. Bankaların düzenlediği teminat mektupları da aslında bir kefalet ve garanti. Kefalet senedi kamu ihale tarafında standart. Banka teminat mektubu ile farkı banka yazan yerde sigorta, teminat mektubu yazan yerde kefalet senedi yazıyor. Bütün çalışanlarımız çok ciddi kıdemleri var. Ne sigorta dinamikleri işe gitsin nede banka dinamikleri ile gitsin? İkisini de atadık ve altına analiz ekibi oluşturduk. Bir de bünyemize kredi kloriği diye bir şirketi bünyemize kattık” dedi.



“Banka ile aynı riski alıyoruz”


Quick Sigorta Finansal Risk Analiz Müdürü Yasemin Ezenerden ise konferansta yaptığı konuşmada


Sigorta firması olarak bankalar ile aynı riski aldıklarını söyledi. Ezenerden “Banka ile aynı riski alıyoruz burada. Değerlendirmeyi yapıyoruz, 2-3 gün içinde ‘bu fiyat, bu limit ve bu teminattan çalışabiliriz’ diyoruz. Bu açıdan da firmaların hızlı hareket etmesini avantaj sağlıyor.” diye konuştu.


Konferansın ardından katılımcılar Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar sorular yöneltti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 20:10
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