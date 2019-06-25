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“Ereğli Evleri Hayat Buluyor”

“Ereğli Evleri Hayat Buluyor” projesi kapsamında Karamürsel Ereğli’de bulunan yapıları restore eden Büyükşehir Belediyesi, çalışmasını sürdürüyor.

25 Haziran 2019 Salı 14:54
“Ereğli Evleri Hayat Buluyor”

“Ereğli Evleri Hayat Buluyor” projesi kapsamında Karamürsel Ereğli’de bulunan yapıları restore eden Büyükşehir Belediyesi, çalışmasını sürdürüyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’in Ereğli Mahallesi’ni eski nostaljik günlerine geri döndürüyor. Zamanla bakımsızlıktan kullanılmaz hale gelen yapılar için restorasyon projesi hazırlandı. Tarihi ve estetik açıdan oluşturdukları dokuyla Ereğli’nin simgesi haline gelen evler içinde en dikkat çekici olanlardan Çıpalı Konak ve 5, 6, 7 parselde bulunan yapılar restore ediliyor. Çıpalı Konak’ta pencere doğraması montajı tamamlanırken ahşap saçak altı kaplaması imalatı da tamamlandı. Ahşap tavan kaplaması imalatları devam eden konakta ayrıca dış cephe ahşap isleri de yapılıyor. Çıpalı Ev’in dışında bölgede yapımında yöresel malzemelerin de kullanıldığı 20’ye yakın ev günümüze ulaşabildi. Çıpalı Ev’in yanı sıra restorasyon projesi kapsamında 262 ada, 5, 6, 7 no.lu parsellerde bulunan sivil mimari yapı da restore ediliyor. 112 metrekare taban alanına sahip olan bu yapı 3 kattan oluşuyor. Yapı 336 metrekare toplam kullanım alanlı ahşap karkas yapıya sahip. Yapı aslına uygun olarak restore ediliyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:54
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