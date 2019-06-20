0553 313 94 23

Ereğli Belediyesinden su baskınlarına anında müdahale

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi ekipleri, şiddetli yağmurun su baskınlarına sebep olduğu mahallelerde harekete geçerek, mağduriyetleri en aza indirdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:43
Ereğli Belediyesinden su baskınlarına anında müdahale

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi ekipleri, şiddetli yağmurun su baskınlarına sebep olduğu mahallelerde harekete geçerek, mağduriyetleri en aza indirdi.


Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Şehrimizde rahmetin bol ve şiddetli yağışların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Rabbim rahmetinden bizi mahrum eylemesin inşallah. Bu şiddetli yağışlar elbette bazı olumsuzlukların yaşanmasına da sebep olabiliyor. Bu noktada vatandaşlarımızdan gelen ihbarlarla ekiplerimiz anında olay yerine intikal ediyor ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yoğun çaba gösteriyor. Çalışmalarda Acıkuyu ve Yellice Mahallemizde meydana gelen su baskınları ve oluşan oyuk kontrol altına alınmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilerek huzura ve mutluluğa kavuşmaları sağlanmaktadır. Gece geç saatlerde özveri ile çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, şiddetli yağıştan dolayı mağdur olan Acıkuyu ve Yellice Mahallesindeki hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun Valiliği’nden plaj açıklaması
    1. Samsun Valiliği’nden plaj açıklaması
    2. Fitch Ratings yöneticisinde enflasyon..
    3. Ordu’da ‘Yeşil Yol’un en zorlu etabı..
    4. Husilerin attığı bir füze Suudi..
    5. Bayburt matematik atölyesi sertifika..
    6. Tarsus’taki kazada yaralanan 2 genç..
    7. "Türkiye'de enflasyonun düşüşü..
    8. Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt..
    9. Edenred'in "Dolu Dolu Kampanyası" 500..
    10. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    11. FETÖ’den savcıya teslim olan kadının..
    12. RTÜK heyeti Kore'de
    13. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    14. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    15. Bakan Soylu’dan DHKP/C’nin sözde..
    16. DGS giriş belgeleri erişime açıldı
    17. AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya..
    18. ANALİZ - Doğu Akdeniz enerji denklemi..
    19. Samsun TSO genç girişimcilerden “Yeni..
    20. Merkezefendi ücretsiz yaz spor..
    21. Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat’ta..
    22. Şehit polis memuru muammer ateş için..
    23. Atletico Madrid'e Real Madrid'den..
    24. 183 Genç hukukçu yemin edip kep..
    25. Kahramanmaraş'ta aranan 2 terör..
    26. Marmaray her anlamda kazandırıyor
    27. Zonguldak’da patpat kazası : 1 ölü,1..
    28. İkinci sondaj gemisi Akdeniz'e yola..
    29. CHP'li Ünsal'dan şehir hastanesi..
    30. "PKK ve FETÖ aynı yerden emir..
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!