Ereğli Belediyesinden su baskınlarına anında müdahale

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi ekipleri, şiddetli yağmurun su baskınlarına sebep olduğu mahallelerde harekete geçerek, mağduriyetleri en aza indirdi.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Şehrimizde rahmetin bol ve şiddetli yağışların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Rabbim rahmetinden bizi mahrum eylemesin inşallah. Bu şiddetli yağışlar elbette bazı olumsuzlukların yaşanmasına da sebep olabiliyor. Bu noktada vatandaşlarımızdan gelen ihbarlarla ekiplerimiz anında olay yerine intikal ediyor ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yoğun çaba gösteriyor. Çalışmalarda Acıkuyu ve Yellice Mahallemizde meydana gelen su baskınları ve oluşan oyuk kontrol altına alınmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilerek huzura ve mutluluğa kavuşmaları sağlanmaktadır. Gece geç saatlerde özveri ile çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, şiddetli yağıştan dolayı mağdur olan Acıkuyu ve Yellice Mahallesindeki hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.