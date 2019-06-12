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Ereğli Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesiyol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:32
Ereğli Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesiyol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.


Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.


Başkan Oprukçu, yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, “Ereğli’de bozuk, kullanılamaz halde olan yollarımızı yeniden kullanılır duruma getiriyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için her şeyden daha mühimdir. Bahanelerin ardına sığınmıyoruz, kaynaklarımız yeterli olmasa da hemşehrilerimizden aldığımız manevi güç bizlere yetiyor” dedi.


Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Oprukçu’ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:32
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