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Ereğli Belediyesi, Kadir Gecesine özel program düzenledi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:36
Ereğli Belediyesi, Kadir Gecesine özel program düzenledi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenledi.


Ereğli Belediyesi Oğuz Ata Tesisleri’nde Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlara Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatıyla Kadir Gecesi’ne özel Mevlid-i Şerif programı ile devam edildi. Ayrıca programda ve camilerde vatandaşlara kandil simidi ikramında da bulunuldu.


Okunan Kur’an tilavetinin arkasına selamlama konuşması için sahneye gelen Başkan Oprukçu, “Muhteşem Kur’an tilavetinin arkasına ne söylenebilir ki, bu mübarek gecede bizleri yalnız bırakmayarak kulaklarımızın pasını silen kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun ve Rabbim onların yüreklerine, seslerine ve dimağlarına uzun ömür versin inşallah” ifadelerini kullandı.


Oprukçu, “Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede siz değerli hemşehrilerimizle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizleri Belediye Başkanlığı ile şereflendirdiğiniz gibi bundan sonra da sabrınızla ve dualarınızla güç vermeye devam edeceğinize ve bu gece dualarda buluşacağımıza yürekten inanıyorum. Rabbimizin rahmeti, bereketi hepimizin ve şehrimizin üzerine olsun inşallah. Her şeyin özü duadır, biz yalnız Allah’tan isteriz. Böyle anlamlı gecelerde daha da çok isteyeceğiz. Ama üzerimize düşeni de layıkıyla ve riyadan uzak bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ereğli inşallah ülkemizin en güzide yeri ve huzur şehri olacak” dedi.


Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, bayramın 1. günü Kültür Merkezinde saat 12.00’de hemşehrileri ve personelleriyle bayramlaşacağını, tüm hemşehrilerini bayramlaşmaya beklediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:36
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