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Erdoğan:"(Suriye) Samimi olan Arabı Kürdü Türkmeni hepsi ne diyorlar, 'Türkiye gelsin' Niçin? Çünkü Türkiye'ye inanıyorlar, Türkiye'ye güveniyorlar"

21 Aralık 2018 Cuma 15:56
Erdoğan:"(Suriye) Samimi olan Arabı Kürdü Türkmeni hepsi ne diyorlar, 'Türkiye gelsin' Niçin? Çünkü Türkiye'ye inanıyorlar, Türkiye'ye güveniyorlar"

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 15:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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